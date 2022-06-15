死因研訊｜菲傭猝死案 陪審團一致裁定死於自然（更新）

【14:52更新】兩男兩女陪審團退庭商議4小時後，一致裁定死者死於自然。

菲傭猝死案陪審團退庭商議 官提供兩選項

【11:24更新】一名46歲菲傭於2016年底來港為美孚一戶人家工作，曾投訴工作過勞，3個月後辭職，於通知期內在僱主單位內猝死。

死因裁判官何俊堯向陪審團解釋要斷定死者死亡地點，急症室醫生指死者於醫院證實死亡，惟有救護員等證供顯示死者送院前數小時已經身故。何官引述法醫證供沒有明確指出其死因，可算死因不詳，法醫亦傾向死亡為自然發生。何官提醒本案中部份事項未有足夠裁斷基礎去裁定死者精神情緒壓力誘發器官功能缺失，包括案中未知死者有何功能缺失、情緒壓力有多嚴重等，有眾多不詳。

何官開放兩個選項：死於自然或死因存疑

何官總結因本案證據有限，死者死因不明確，故開放兩個選項：死於自然及死因存疑，陪審團可基於相對可能性考慮，如信納法醫結論指死者死於自然疾病，陪審團應裁定死於自然；如認為有其他可能原因引發死者死於自然，但缺乏證據，陪審團應裁定為死因存疑。

菲律賓籍死者Leonita Arcillas Quinto在2016年12月11日來港，到美孚新村一所住戶工作，協助照顧一家四口包括女僱主、丈夫以及一對兒子，翌年3月19日辭職，4月4日離世。