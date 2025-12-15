殉職消防員何偉豪周四設靈　未婚妻歡迎有心人往鞠躬：願永遠記住偉豪無私精神｜大埔宏福苑五級火

大埔宏福苑五級火造成最少160人死亡，包括殉職消防員何偉豪，消防處周五將為已故消防隊目(追授)何偉豪舉行最高榮譽喪禮。何偉豪未婚妻Kiki表示，何偉豪周四下午5時會在紅磡世界殯儀館世界堂以道教形式設靈，「歡迎偉豪的各方好友及有心人前來鞠躬」，又希望大家可永遠記住何偉豪的無私精神。

在最高榮譽喪禮舉行當日，消防處早上9時至9時半會在世界殯儀館附近設置公眾悼念區，喪禮官方儀式早上10時開始，供政府官員、社會賢達和消防處屬員參與，消防處處長楊恩健亦會出席，儀式將不會對公眾開放。靈車會在上午10時半離開殯儀館，由政府官員及消防人員列隊作最後致敬，然後前往大埔宏福苑路祭和其生前隸屬的沙田消防局，由楊恩健帶領消防人員列隊向何偉豪致最後敬禮，最後前往和合石墳場「浩園」安葬。

消防處指，靈車離開殯儀館後會途經大埔太和路、寶鄉街、廣福道、大埔公路—元洲仔段，至廣宏街迴旋處路祭，然後經大埔公路—沙田段、沙田鄉事會路和源禾路轉到沙田消防局。處方稱，市民可參考靈車途經的路段，沿途作最後致意。

消防處：何深受同袍愛戴

生於1987年的何偉豪早年加入警隊，據悉曾任職機場特警，及至2016年轉為加入消防處任職消防員。消防處形容何偉豪工作勤奮、待人有禮、克盡職守，樂於指導年資較淺同事，深受同袍愛戴，又稱他多次執行滅火救援任務，充分展現其專業能幹、勤快高效和機敏善斷的優點。上月26日，何偉豪奉召前往宏福苑執行滅火救援行動，其間身受重傷，不幸殉職，終年37歲，遺下雙親、兄長、弟弟及未婚妻。