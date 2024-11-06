殘奧雙金何宛淇光顧銅鑼灣泰菜餐廳遭拒 已接受負責人道歉 盼社會關注弱勢社群

何宛淇投訴銅鑼灣一間泰國菜餐廳不歡迎輪椅人士，拒絕她入內，店員更向她直言「輪椅會阻住大家行」。何宛淇點名批評該餐廳的態度。(資料圖片/Threads)

香港硬地滾球代表何宛淇於巴黎殘奧贏得兩面金牌，知名度急升，她昨日（5日）在社交平台發文，投訴銅鑼灣一間泰國菜餐廳不歡迎輪椅人士，拒絕她入內，店員更向她直言「輪椅會阻住大家行」。何宛淇點名批評該餐廳的態度，獲得不少網民聲援，該餐廳的社交平台亦被「圍攻」，質問為何歧視輪椅人士。何宛淇晚上再於社交平台就事件開腔，她感謝大家的支持，又指已接受接受餐廳負責人電話致歉；又期望大家日後關注社會上不同弱勢社群的需要。平機會則表示，除非服務提供者能證明提供相關服務會對他們造成「不合情理的困難」，否則可構成違法歧視。

何宛淇晚上在社交平台回應事件。她感謝大家的支持，直言「無諗過一個食飯經歷帶嚟咁大迴響」；又指接受餐廳負責人電話致歉。她續指，由幾年前已經開設YouTube Channel，與「揸住輪椅·食勻香港」分享無障礙餐廳，希望有需要人士多一個渠道知道餐廳資訊，從而勇於踏出自己家門口接觸社區，亦都希望令社會大眾了解更多殘疾人士的需要。

盼社會多關注弱勢社群的需要

何宛淇又期望，「今次唔係咁開心嘅食飯經歷，可以喚醒唔同持份者關注無障礙設施」；直言「共融從來都唔係口號，設施從來都唔係喺check list上面做咗就算」。她希望大家日後關注社會上不同弱勢社群的需要。

平機會：除非服務提供者能證「不合情理的困難」 否則或違法

平機會回覆《am730》查詢時稱，《殘疾歧視條例》訂明，若服務提供者在沒有合理理由下基於某人的殘疾拒絕提供服務，導致他們遭受較非殘疾人士為差的待遇，除非服務提供者能證明提供相關服務會對他們造成「不合情理的困難」，否則可構成違法歧視。對於何宛淇事件，平機會指，對事件非常關注，但不會評論個別事件；若有市民懷疑受到《殘疾歧視條例》下所指的歧視對待，可向平機會查詢或提出投訴。

平機會在2021至2023年，分別收到112、95及114 宗根據《殘疾歧視條例》提出涉及貨品、服務或設施的提供的投訴。

