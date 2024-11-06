殘奧雙金何宛淇光顧銅鑼灣泰菜餐廳遭拒 已接受負責人道歉 盼社會關注弱勢社群

香港硬地滾球代表何宛淇於巴黎殘奧贏得兩面金牌，知名度急升，她昨日（5日）在社交平台發文，投訴銅鑼灣一間泰國菜餐廳不歡迎輪椅人士，拒絕她入內，店員更向她直言「輪椅會阻住大家行」。何宛淇點名批評該餐廳的態度，獲得不少網民聲援，該餐廳的社交平台亦被「圍攻」，質問為何歧視輪椅人士。何宛淇晚上再於社交平台就事件開腔，她感謝大家的支持，又指已接受接受餐廳負責人電話致歉；又期望大家日後關注社會上不同弱勢社群的需要。平機會則表示，除非服務提供者能證明提供相關服務會對他們造成「不合情理的困難」，否則可構成違法歧視。
何宛淇晚上在社交平台回應事件。她感謝大家的支持，直言「無諗過一個食飯經歷帶嚟咁大迴響」；又指接受餐廳負責人電話致歉。她續指，由幾年前已經開設YouTube Channel，與「揸住輪椅·食勻香港」分享無障礙餐廳，希望有需要人士多一個渠道知道餐廳資訊，從而勇於踏出自己家門口接觸社區，亦都希望令社會大眾了解更多殘疾人士的需要。
盼社會多關注弱勢社群的需要
何宛淇又期望，「今次唔係咁開心嘅食飯經歷，可以喚醒唔同持份者關注無障礙設施」；直言「共融從來都唔係口號，設施從來都唔係喺check list上面做咗就算」。她希望大家日後關注社會上不同弱勢社群的需要。
平機會：除非服務提供者能證「不合情理的困難」 否則或違法
平機會回覆《am730》查詢時稱，《殘疾歧視條例》訂明，若服務提供者在沒有合理理由下基於某人的殘疾拒絕提供服務，導致他們遭受較非殘疾人士為差的待遇，除非服務提供者能證明提供相關服務會對他們造成「不合情理的困難」，否則可構成違法歧視。對於何宛淇事件，平機會指，對事件非常關注，但不會評論個別事件；若有市民懷疑受到《殘疾歧視條例》下所指的歧視對待，可向平機會查詢或提出投訴。
平機會在2021至2023年，分別收到112、95及114 宗根據《殘疾歧視條例》提出涉及貨品、服務或設施的提供的投訴。
30歲的何宛淇自小患有脊髓性肌肉萎縮症，小時候已坐輪椅，膊頭以下都動不來，上學時首次參加接觸硬地滾球，因而產生興趣，到了2008年加入硬地滾球香港代表隊，出戰大小賽事，直至今年巴黎奧運取得女子BC3級個人賽以及BC3級混合雙人賽金牌。
何宛淇昨日在社交平台Threads發文，表示晚上打算到銅鑼灣謝斐道一間泰國菜餐廳吃晚飯，但被拒入內。何宛淇稱「間舖頭冇乜幾多個客，有咁大個走廊，一去到個門口諗住入去」，惟餐廳職員向她解釋店內沒有輪椅位置，雖然何稱「我部輪椅好細」，惟對方指「部輪椅會阻住大家行」，她對此感不滿及拍下餐廳內部照片，「吓？正常埋枱，你仲有好多位。咁唔緊要，我俾網民睇吓夠唔夠」何還補充「唔怪越來越少人喺香港消費，依家嘅服務都係咁差」、「今時今日咁嘅服務態度點得」。
網民斥歧視聲言罷食「平機會見」
何宛淇的遭遇引來很大迴響，網民紛紛和應，到涉事泰國菜餐廳的社交網站洗版。在該餐廳Instagram的帖文下，有多位網民質疑餐廳歧視輪椅人士，亦有人稱不再光顧，「殘奧金牌代表都唔serve，你個侍應真係倒米」、「金牌運動員嚟幫襯都唔做生意，睇嚟真係好唔憂做」、「點解坐輪椅就唔可以黎食飯？你地歧視喎」、「主要係想知係唔係又話個別員工言論」、「唔使再去」、「又話無生意，有客又歧視人，唔好賴啲人北上」、「平機會見」、「可以等執笠啦，明知經濟差仲搞公關災難」。
餐廳負責人指空間不足輪椅需摺起
「泰國大城船麵」負責人陳先生向《am730》表示，餐廳一直有招待長者和輪椅人士顧客，但礙於餐廳面積較細小，且通道狹窄，一般會安排摺起輪椅放在店內，輪椅人士則坐在接近門口的位置，若整架輪椅進入店內，輪椅人士坐在舖內用膳，則會令通道空間不足，繁忙時間店員捧住熱湯麵經過時，可能會對輪椅人士或其他食客造成危險，故餐廳一直無法安排輪椅人士坐着輪椅用膳。
陳先生又指，昨天何宛淇到餐廳時，店員有向何解釋店內無法容納輪椅入內，但何當時面露不悅，並拍下店員照片，店員未及問清楚何會否願意摺起輪椅入內。他又指，餐廳一直歡迎輪椅人士，亦有輪椅人士熟客，惟現時未能做到讓輪椅人士坐着輪椅用膳，「我（受訪）呢一刻（餐廳）都有輪椅人士食緊嘢」，希望未來作出改善，「問得詳細啲，溝通好啲」。他又指，今次事件令餐廳的社交媒體受網民「圍攻」，希望澄清餐廳沒有拒絕輪椅人士。
平機會指南指阻內進拒服務或違法
翻查資料，平機會去年發表《如何支援殘疾人士︰餐飲服務通用設計實用指南》，提到根據《殘疾歧視條例》，如餐飲服務供應者拒絕殘疾人士進入處所，或在提供貨品、服務或設施的條款、條件或方式上歧視該名殘疾人士，可能屬於違法。
實用指南亦在座位安排上作出指引，建議食肆設有可靈活移動的桌子和椅子能，方便輪椅使用者和嬰兒家庭等，並使用對輪椅使用者友善的餐桌，桌子下應預留膝部空間；食肆通道亦應有足夠闊度，讓輪椅轉彎。
狄志遠倡標籤辨認殘疾人友善食肆
社會福利界立法會議員狄志遠表示，現時社會在無障礙通道的要求較明顯，但實際設施卻未必適合殘疾人士使用，而平機會雖有向餐飲業界發出支援殘疾人士使用餐飲服務的指引，但沒有法律效力，業界基於店舖限制和成本未必跟從。
不過，他指，部分店舖實際上有空間接待使用輪椅的殘疾人士，但員工對殘疾人士服務態度惡劣，「員工唔識，話佢（輪椅人士）阻住人，坐埋一邊」，希望業界可以加強員工培訓。他又指，現時平機會法例有不足，未能使殘疾人士可以使用餐食服務，值得討論立法規管，短期內亦可考慮用標誌計劃區分殘疾人士友善和不友善的食肆，「有個『豬仔』label，係值得討論」。
復康聯盟冀業界加強員工培訓
香港復康聯盟對何宛淇被拒進餐廳表示失望，認為事件疑涉歧視，又引述何宛淇指事發時餐廳客人不多，通道足夠寬闊，相信何並非因硬件限制而遭拒入內，而是餐廳員工對殘疾人士缺乏認識。聯盟希望飲食業加強員工培訓，支援殘疾人士，並設計包括殘疾人士等所有人可通用的設施，毋須額外改良便適合不同人士使用。