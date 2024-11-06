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2024-11-06 22:51:24

殘奧雙金何宛淇光顧銅鑼灣泰菜餐廳遭拒 已接受負責人道歉 盼社會關注弱勢社群

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何宛淇投訴銅鑼灣一間泰國菜餐廳不歡迎輪椅人士，拒絕她入內，店員更向她直言「輪椅會阻住大家行」。何宛淇點名批評該餐廳的態度。(資料圖片/Threads)

何宛淇投訴銅鑼灣一間泰國菜餐廳不歡迎輪椅人士，拒絕她入內，店員更向她直言「輪椅會阻住大家行」。何宛淇點名批評該餐廳的態度。(資料圖片/Threads)

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香港硬地滾球代表何宛淇於巴黎殘奧贏得兩面金牌，知名度急升，她昨日（5日）在社交平台發文，投訴銅鑼灣一間泰國菜餐廳不歡迎輪椅人士，拒絕她入內，店員更向她直言「輪椅會阻住大家行」。何宛淇點名批評該餐廳的態度，獲得不少網民聲援，該餐廳的社交平台亦被「圍攻」，質問為何歧視輪椅人士。何宛淇晚上再於社交平台就事件開腔，她感謝大家的支持，又指已接受接受餐廳負責人電話致歉；又期望大家日後關注社會上不同弱勢社群的需要。平機會則表示，除非服務提供者能證明提供相關服務會對他們造成「不合情理的困難」，否則可構成違法歧視。

何宛淇晚上在社交平台回應事件。她感謝大家的支持，直言「無諗過一個食飯經歷帶嚟咁大迴響」；又指接受餐廳負責人電話致歉。她續指，由幾年前已經開設YouTube Channel，與「揸住輪椅·食勻香港」分享無障礙餐廳，希望有需要人士多一個渠道知道餐廳資訊，從而勇於踏出自己家門口接觸社區，亦都希望令社會大眾了解更多殘疾人士的需要。

盼社會多關注弱勢社群的需要

何宛淇又期望，「今次唔係咁開心嘅食飯經歷，可以喚醒唔同持份者關注無障礙設施」；直言「共融從來都唔係口號，設施從來都唔係喺check list上面做咗就算」。她希望大家日後關注社會上不同弱勢社群的需要。

平機會：除非服務提供者能證「不合情理的困難」 否則或違法

平機會回覆《am730》查詢時稱，《殘疾歧視條例》訂明，若服務提供者在沒有合理理由下基於某人的殘疾拒絕提供服務，導致他們遭受較非殘疾人士為差的待遇，除非服務提供者能證明提供相關服務會對他們造成「不合情理的困難」，否則可構成違法歧視。對於何宛淇事件，平機會指，對事件非常關注，但不會評論個別事件；若有市民懷疑受到《殘疾歧視條例》下所指的歧視對待，可向平機會查詢或提出投訴。

平機會在2021至2023年，分別收到112、95及114 宗根據《殘疾歧視條例》提出涉及貨品、服務或設施的提供的投訴。
 

何宛淇投訴銅鑼灣一間泰國菜餐廳不歡迎輪椅人士，拒絕她入內，店員更向她直言「輪椅會阻住大家行」。何宛淇點名批評該餐廳的態度。(Threads) 何宛淇投訴銅鑼灣一間泰國菜餐廳不歡迎輪椅人士，拒絕她入內，店員更向她直言「輪椅會阻住大家行」。何宛淇點名批評該餐廳的態度。(Threads) 何宛淇投訴銅鑼灣一間泰國菜餐廳不歡迎輪椅人士，拒絕她入內，店員更向她直言「輪椅會阻住大家行」。何宛淇點名批評該餐廳的態度。(Threads) 香港硬地滾球代表何宛淇投訴銅鑼灣一間泰國菜餐廳不歡迎輪椅人士，拒絕她入內，店員更向她直言「輪椅會阻住大家行」。(蘇文傑攝) 香港硬地滾球代表何宛淇投訴銅鑼灣一間泰國菜餐廳不歡迎輪椅人士，拒絕她入內，店員更向她直言「輪椅會阻住大家行」。(蘇文傑攝)

30歲的何宛淇自小患有脊髓性肌肉萎縮症，小時候已坐輪椅，膊頭以下都動不來，上學時首次參加接觸硬地滾球，因而產生興趣，到了2008年加入硬地滾球香港代表隊，出戰大小賽事，直至今年巴黎奧運取得女子BC3級個人賽以及BC3級混合雙人賽金牌。

何宛淇昨日在社交平台Threads發文，表示晚上打算到銅鑼灣謝斐道一間泰國菜餐廳吃晚飯，但被拒入內。何宛淇稱「間舖頭冇乜幾多個客，有咁大個走廊，一去到個門口諗住入去」，惟餐廳職員向她解釋店內沒有輪椅位置，雖然何稱「我部輪椅好細」，惟對方指「部輪椅會阻住大家行」，她對此感不滿及拍下餐廳內部照片，「吓？正常埋枱，你仲有好多位。咁唔緊要，我俾網民睇吓夠唔夠」何還補充「唔怪越來越少人喺香港消費，依家嘅服務都係咁差」、「今時今日咁嘅服務態度點得」。

 

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網民斥歧視聲言罷食「平機會見」

何宛淇的遭遇引來很大迴響，網民紛紛和應，到涉事泰國菜餐廳的社交網站洗版。在該餐廳Instagram的帖文下，有多位網民質疑餐廳歧視輪椅人士，亦有人稱不再光顧，「殘奧金牌代表都唔serve，你個侍應真係倒米」、「金牌運動員嚟幫襯都唔做生意，睇嚟真係好唔憂做」、「點解坐輪椅就唔可以黎食飯？你地歧視喎」、「主要係想知係唔係又話個別員工言論」、「唔使再去」、「又話無生意，有客又歧視人，唔好賴啲人北上」、「平機會見」、「可以等執笠啦，明知經濟差仲搞公關災難」。

餐廳負責人指空間不足輪椅需摺起

「泰國大城船麵」負責人陳先生向《am730》表示，餐廳一直有招待長者和輪椅人士顧客，但礙於餐廳面積較細小，且通道狹窄，一般會安排摺起輪椅放在店內，輪椅人士則坐在接近門口的位置，若整架輪椅進入店內，輪椅人士坐在舖內用膳，則會令通道空間不足，繁忙時間店員捧住熱湯麵經過時，可能會對輪椅人士或其他食客造成危險，故餐廳一直無法安排輪椅人士坐着輪椅用膳。

陳先生又指，昨天何宛淇到餐廳時，店員有向何解釋店內無法容納輪椅入內，但何當時面露不悅，並拍下店員照片，店員未及問清楚何會否願意摺起輪椅入內。他又指，餐廳一直歡迎輪椅人士，亦有輪椅人士熟客，惟現時未能做到讓輪椅人士坐着輪椅用膳，「我（受訪）呢一刻（餐廳）都有輪椅人士食緊嘢」，希望未來作出改善，「問得詳細啲，溝通好啲」。他又指，今次事件令餐廳的社交媒體受網民「圍攻」，希望澄清餐廳沒有拒絕輪椅人士。

平機會指南指阻內進拒服務或違法

翻查資料，平機會去年發表《如何支援殘疾人士︰餐飲服務通用設計實用指南》，提到根據《殘疾歧視條例》，如餐飲服務供應者拒絕殘疾人士進入處所，或在提供貨品、服務或設施的條款、條件或方式上歧視該名殘疾人士，可能屬於違法。 

實用指南亦在座位安排上作出指引，建議食肆設有可靈活移動的桌子和椅子能，方便輪椅使用者和嬰兒家庭等，並使用對輪椅使用者友善的餐桌，桌子下應預留膝部空間；食肆通道亦應有足夠闊度，讓輪椅轉彎。

狄志遠倡標籤辨認殘疾人友善食肆

社會福利界立法會議員狄志遠表示，現時社會在無障礙通道的要求較明顯，但實際設施卻未必適合殘疾人士使用，而平機會雖有向餐飲業界發出支援殘疾人士使用餐飲服務的指引，但沒有法律效力，業界基於店舖限制和成本未必跟從。

不過，他指，部分店舖實際上有空間接待使用輪椅的殘疾人士，但員工對殘疾人士服務態度惡劣，「員工唔識，話佢（輪椅人士）阻住人，坐埋一邊」，希望業界可以加強員工培訓。他又指，現時平機會法例有不足，未能使殘疾人士可以使用餐食服務，值得討論立法規管，短期內亦可考慮用標誌計劃區分殘疾人士友善和不友善的食肆，「有個『豬仔』label，係值得討論」。

復康聯盟冀業界加強員工培訓

香港復康聯盟對何宛淇被拒進餐廳表示失望，認為事件疑涉歧視，又引述何宛淇指事發時餐廳客人不多，通道足夠寬闊，相信何並非因硬件限制而遭拒入內，而是餐廳員工對殘疾人士缺乏認識。聯盟希望飲食業加強員工培訓，支援殘疾人士，並設計包括殘疾人士等所有人可通用的設施，毋須額外改良便適合不同人士使用。

 

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