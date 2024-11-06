殘奧雙金何宛淇投訴銅鑼灣泰菜餐廳拒輪椅客 店員解釋「阻住大家行」

香港硬地滾球代表何宛淇於巴黎殘奧贏得兩面金牌，知名度急升，她昨日（5日）在社交平台發文，投訴銅鑼灣一間泰國菜餐廳不歡迎輪椅人士，拒絕她入內，店員更向她直言「輪椅會阻住大家行」。何宛淇點名批評該餐廳的態度，獲得不少網民聲援，該餐廳的社交平台亦被「圍攻」，質問為何歧視輪椅人士。
30歲的何宛淇自小患有脊髓性肌肉萎縮症，小時候已坐輪椅，膊頭以下都動不來，上學時首次參加接觸硬地滾球，因而產生興趣，到了2008年加入硬地滾球香港代表隊，出戰大小賽事，直至今年巴黎奧運取得女子BC3級個人賽以及BC3級混合雙人賽金牌。
何宛淇昨日在社交平台Threads發文，表示晚上打算到銅鑼灣謝斐道一間泰國菜餐廳吃晚飯，但被拒入內。何宛淇稱「間舖頭冇乜幾多個客，有咁大個走廊，一去到個門口諗住入去」，惟餐廳職員向她解釋店內沒有輪椅位置，雖然何稱「我部輪椅好細」，惟對方指「部輪椅會阻住大家行」，她對此感不滿及拍下餐廳內部照片，「吓？正常埋枱，你仲有好多位。咁唔緊要，我俾網民睇吓夠唔夠」何還補充「唔怪越來越少人喺香港消費，依家嘅服務都係咁差」、「今時今日咁嘅服務態度點得」。
網民斥歧視聲言罷食「平機會見」
何宛淇的遭遇引來很大迴響，網民紛紛和應，到涉事泰國菜餐廳的社交網站洗版。在該餐廳Instagram的帖文下，有多位網民質疑餐廳歧視輪椅人士，亦有人稱不再光顧，「殘奧金牌代表都唔serve，你個侍應真係倒米」、「金牌運動員嚟幫襯都唔做生意，睇嚟真係好唔憂做」、「點解坐輪椅就唔可以黎食飯？你地歧視喎」、「主要係想知係唔係又話個別員工言論」、「唔使再去」、「又話無生意，有客又歧視人，唔好賴啲人北上」、「平機會見」、「可以等執笠啦，明知經濟差仲搞公關災難」
狄志遠倡標籤辨認殘疾人友善食肆
社會福利界立法會議員狄志遠表示，現時餐廳拒絕使用輪椅的殘疾人士用膳並未犯法，現時社會在無障礙通道的要求較明顯，但實際設施卻未必適合殘疾人士使用，而平機會雖有向餐飲業界發出支援殘疾人士使用餐飲服務的指引，但沒有法律效力，業界基於店舖限制和成本未必跟從。
不過，他指，部分店舖實際上有空間接待使用輪椅的殘疾人士，但員工對殘疾人士服務態度惡劣，「員工唔識，話佢（輪椅人士）阻住人，坐埋一邊」，希望業界可以加強員工培訓。他又指，現時平機會法例有不足，未能使殘疾人士可以使用餐食服務，值得討論立法規管，短期內亦可考慮用標誌計劃區分殘疾人士友善和不友善的食肆，「有個『豬仔』label，係值得討論」。
《am730》就事件正向平機會查詢。