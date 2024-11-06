殘奧雙金何宛淇投訴銅鑼灣泰菜餐廳拒輪椅客 店員解釋「阻住大家行」

香港硬地滾球代表何宛淇於巴黎殘奧贏得兩面金牌，知名度急升，她昨日（5日）在社交平台發文，投訴銅鑼灣一間泰國菜餐廳不歡迎輪椅人士，拒絕她入內，店員更向她直言「輪椅會阻住大家行」。何宛淇點名批評該餐廳的態度，獲得不少網民聲援，該餐廳的社交平台亦被「圍攻」，質問為何歧視輪椅人士。

30歲的何宛淇自小患有脊髓性肌肉萎縮症，小時候已坐輪椅，膊頭以下都動不來，上學時首次參加接觸硬地滾球，因而產生興趣，到了2008年加入硬地滾球香港代表隊，出戰大小賽事，直至今年巴黎奧運取得女子BC3級個人賽以及BC3級混合雙人賽金牌。 何宛淇昨日在社交平台Threads發文，表示晚上打算到銅鑼灣謝斐道一間泰國菜餐廳吃晚飯，但被拒入內。何宛淇稱「間舖頭冇乜幾多個客，有咁大個走廊，一去到個門口諗住入去」，惟餐廳職員向她解釋店內沒有輪椅位置，雖然何稱「我部輪椅好細」，惟對方指「部輪椅會阻住大家行」，她對此感不滿及拍下餐廳內部照片，「吓？正常埋枱，你仲有好多位。咁唔緊要，我俾網民睇吓夠唔夠」何還補充「唔怪越來越少人喺香港消費，依家嘅服務都係咁差」、「今時今日咁嘅服務態度點得」。