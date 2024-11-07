殘奧雙金何宛淇斥餐廳拒輪椅客 接納食肆負責人致電道歉

近來香港社會愈來愈重視「多元共融」議題，香港硬地滾球代表何宛淇日前投訴，遭餐廳請食「閉門羹」，更被店員直言「輪椅會阻住大家行」。餐廳負責人解釋，輪椅會令通道空間不足，店員捧住熱湯麵經過或構成危險，又指餐廳容許摺起輪椅入內，但店員未及問清楚，未來會作出改善。何宛淇昨指，已收到並接納餐廳道歉，期望大眾日後可關注社會上不同弱勢社群的需要，而不只是因為她而特別關注。

何宛淇拍下餐廳當時情況，並上傳至社交網站。(何宛淇Threads)

在巴黎殘奧為香港贏得兩面金牌的何宛淇，前日在社交平台發文，投訴銅鑼灣一間泰國菜餐廳拒絕她入內。她稱「舖頭無乜幾多個客，有咁大個走廊，一去到個門口諗住入去」，惟職員向她表示店內沒有輪椅位置；何即使回應「我部輪椅好細」，但對方指「部輪椅會阻住大家行」。何宛淇其後點名批評該餐廳的態度，更指「唔怪越來越少人喺香港消費，依家嘅服務都係咁差」；獲得不少網民聲援，餐廳的社交平台亦被「圍攻」，質問為何歧視輪椅人士。

餐廳回應澄清

涉事餐廳「泰國大城船麵」負責人陳先生向本報表示，餐廳一直歡迎輪椅人士，亦有輪椅人士熟客，但礙於餐廳面積較細，一般會安排摺起輪椅放在店內，並坐在接近門口的位置。他續指，若整架輪椅進入店內會令通道空間不足，繁忙時間店員捧住熱湯麵經過時，或對輪椅人士或其他食客造成危險，故餐廳一直無法安排輪椅人士坐著輪椅用膳。

陳先生續指，店員有向何宛淇解釋店內情況，但她當時面露不悅並拍下店員照片，店員亦未及問清楚何會否願意摺起輪椅入內；他表示未來會作出改善，「問得詳細啲，溝通好啲」。陳先生稱，「我(受訪)呢一刻(餐廳)都有輪椅人士食緊嘢」，希望澄清餐廳沒有拒絕輪椅人士。

何宛淇之後在社交網站更新指，已經收到並接納餐廳負責人電話致歉，盼今次不太愉快的經歷可喚起不同持份者關注無障礙設施，又稱不希望大眾只為主角是她而特別關注，期望大眾日後可關注不同弱勢社群需要。

香港復康聯盟對「拒絕接待」事件感失望，並認為店員疑涉歧視。聯盟強調飲食業是服務性行業，涉及人與人互動及相處，故員工培訓十分重要，希望藉是次事件，提醒飲食業加強員工培訓支援殘疾人士。

平機會回覆指，非常關注何宛淇事件但不會評論個別事件，又稱《殘疾歧視條例》訂明，若服務提供者在無合理理由下基於某人的殘疾拒絕提供服務，導致他們遭受較非殘疾人士差的待遇，除非能證明提供相關服務會對他們造成「不合情理的困難」，否則可構成違法歧視。平機會在2021至2023年，分別收到112、95及114宗根據《殘疾歧視條例》提出涉及貨品、服務或設施的提供的投訴。