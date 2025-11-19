殘特奧會賽事門線上及線下公開發售 中旅社11個銷售點或比賽場館可購票

全運會香港賽區統籌辦公室宣布，下月8日至15日舉行的殘特奧會賽事門票，今日下午3時開始在線上及線下同步公開發售。香港賽區與粵澳兩地共同採用「一個平台、三地購票」的做法，以方便觀眾購票。
香港市民即日起可以香港身份證或港澳居民來往內地通行證，登入殘特奧會官方票務網站或在微信搜尋「2025殘特奧會官方票務」小程序，以實名註冊登記開戶。已註冊用戶登入官方線上票務平台後，可選擇「賽事購票」，按賽事地點、項目、時間及場次選購不同賽區的門票。門票以人民幣定價，香港市民可以電子支付付款。購買不同賽區門票時，須使用相關賽區認可的有效入境身分證明文件。每張訂單最多可購買同一場次門票6張。
公眾亦可到香港中國旅行社11間指定銷售點購買香港賽區項目的紙質門票。在賽事舉行期間，公眾可以在比賽現場的場館售票處購買門票，同樣採取實名制。
香港承辦殘特奧會四個競賽項目和一個大眾項目，當中殘奧競賽項目硬地滾球、輪椅擊劍和乒乓球（TT11組）三個比賽為售票項目，全為單一票檔人民幣10元，即港幣11元。門票以「項目通」形式發售，即持票人手持一張門票可以觀看該項目所有場次比賽。至於特奧乒乓球項目門票將免費派發，具體安排稍後公布。大眾項目輪椅舞蹈比賽已於9月完成。
原文刊登於 香港電台