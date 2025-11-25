殘特奧會｜楊德強稱各方面準備就緒　包括改裝無障礙設施

殘特奧會將於下月8日開幕，全國運動會統籌辦公室主任楊德強表示，本港會承辦總共4個項目，包括全國殘疾人運動會中的硬地滾球、輪椅劍擊和智障組乒乓球賽事，以及特殊奧運會當中的乒乓球項目。這些項目分別會在啟德體藝館、馬鞍山體育館和荃灣體育館舉行。
楊德強今早(25日)在港台節目說，早前已在以上場地舉行過殘疾人士參與的比賽，邀請了內地體育組織等團體到場觀摩，他們均表示滿意和有信心，運動員的酒店住宿及專車都已安排妥當。早前在馬鞍山體育館舉行過輪椅舞蹈賽事，賽事完成翌日發出八號強風信號，當局仍然把參與者能順利送到機場，證明本港有足夠接待能力。
門票以「項目通」方式發售
楊德強形容，各方面已準備就緒，包括已完成無障礙設施的改裝工程。啟德體藝館本身已有不少相關的配套以便舉行大型賽事，但另外兩個體育館主要是平日供市民使用，因此方便殘疾人士更衣或進行藥檢的地方，都需要進行臨時改裝工程。至於門票方面，特殊運動會的賽事是免費入場，全國殘疾人運動會的項目，三地都以「項目通」的方式發售，一張門票便可觀看同一項目的所有賽事，門票每張10元人民幣。他說體藝館共4,000個座位，一半會公開發售，另一半預留予旅行社和贊助商，相關安排可視乎銷情再調整。
楊德強總結全運會的時候說，今年將全運會由以往的9月延至11月舉行是正確做法，免卻了颱風和極端天氣的影響。香港承辦的8個項目舉辦得十分成功，特別是三項鐵人賽及沙排賽事獲不少人士讚賞，認為達到國際級水平，甚至希望香港日後可以利用相同場地舉辦更多賽事。