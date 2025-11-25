殘特奧會｜楊德強稱各方面準備就緒　包括改裝無障礙設施

殘特奧會將於下月8日開幕，全國運動會統籌辦公室主任楊德強表示，本港會承辦總共4個項目，包括全國殘疾人運動會中的硬地滾球、輪椅劍擊和智障組乒乓球賽事，以及特殊奧運會當中的乒乓球項目。這些項目分別會在啟德體藝館、馬鞍山體育館和荃灣體育館舉行。

楊德強今早(25日)在港台節目說，早前已在以上場地舉行過殘疾人士參與的比賽，邀請了內地體育組織等團體到場觀摩，他們均表示滿意和有信心，運動員的酒店住宿及專車都已安排妥當。早前在馬鞍山體育館舉行過輪椅舞蹈賽事，賽事完成翌日發出八號強風信號，當局仍然把參與者能順利送到機場，證明本港有足夠接待能力。