殘疾人士並不是受助者 紅十字會︰給予一個就業機會

疾人士的就業問題備受關注。為幫助他們更好地融入職場，紅十字會舉辦「共融發展平台 — 傷健同創就業展才能」先導計劃，包括安排香港紅十字會特殊學校的畢業生到會內不同部門實習，並舉辦分享論壇、市集及展覽，讓大眾直接接觸他們，打破對殘疾人士的疑慮。

香港紅十字會雅麗珊郡主學校的畢業生阿康分享，畢業後的首份工作是在長者中心工作，主要負責處理數據及為長者提供服務，但認為這份工作不太適合他，通過老師推薦加入計劃，目前他在紅十字會物品專門店實習，負責出售襟章和制服。透過銷售工作，他有機會接觸不同人士，增強溝通能力，更清晰地了解到未來的工作方向。