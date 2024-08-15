殘疾人士並不是受助者 紅十字會︰給予一個就業機會

疾人士的就業問題備受關注。為幫助他們更好地融入職場，紅十字會舉辦「共融發展平台 — 傷健同創就業展才能」先導計劃，包括安排香港紅十字會特殊學校的畢業生到會內不同部門實習，並舉辦分享論壇、市集及展覽，讓大眾直接接觸他們，打破對殘疾人士的疑慮。
香港紅十字會雅麗珊郡主學校的畢業生阿康分享，畢業後的首份工作是在長者中心工作，主要負責處理數據及為長者提供服務，但認為這份工作不太適合他，通過老師推薦加入計劃，目前他在紅十字會物品專門店實習，負責出售襟章和制服。透過銷售工作，他有機會接觸不同人士，增強溝通能力，更清晰地了解到未來的工作方向。
67名特殊學生實習
香港紅十字會秘書長蘇婉嫻表示，自2019年起，紅十字會已有67名特殊學生到過會內實習，如在籌款部門協助籌款或處理文書工作，希望幫助他們發掘潛力。她稱，許多僱主對殘疾人士存有誤解，認為他們的工作能力較低，並會降低公司整體效率，故不願聘用。她則指，殘障人士並非無工作能力，他們也能勝任某些工作，關鍵在於是否有人願意為他們提供一個工作機會，發掘潛能。
共融發展平台 促進社區共融
「共融發展平台 — 傷健同創就業展才能」希望透過多項活動促進社區共融，讓殘疾人士及不同背景的人士能夠融入社會，享有平等的職場機會。香港紅十字會於8月17及18日（星期六及日）上午10時至下午6時，在旺角西海庭道19號紅十字會總部舉行市集暨展覽和工作坊。市集展示由殘疾人士設計的禮品，展覽介紹本會的共融政策及殘疾人士的職場經歷。