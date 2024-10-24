殘疾院舍兩院友疑遭性侵 匡智會38歲男職員被捕

匡智會大埔一個殘疾人士院舍疑發生性侵犯案件，一名職員被捕兼遭解僱。匡智會事發兩個月後昨公布事件指，懷疑有兩名學員被「傷害」，現已成立獨立檢討委員會檢視現行保護措施和提出改善建議。社會福利署高度關注這宗懷疑「侵犯」事件，已向營辦機構發出書面警告；據紀錄過去12個月「匡智松嶺綜合職業訓練中心—廣福宿舍」是唯一有警告紀錄的大埔區院舍。 警方回覆查詢表示，今年8月14日接獲大埔一間院舍的職員報案指，懷疑發生性侵犯案件，涉及一名20歲男院友及一名21歲女院友。大埔警區重案組第二隊接手調查案件，經調查後拘捕一名懷疑涉案38歲男子，案件已進入司法程序。

匡智會昨指，今年8月接獲轄下單位的家長查詢後，翻查閉路電視發現有兩名學員懷疑曾被「傷害」，作案者懷疑屬該單位員工，於是就事件報警並通報社署，又稱該員工因違反員工行為守則，已被即時解僱。匡智會續說，警方已拘捕和落案起訴他，不便透露詳情，現正全力配合警方調查。 社署已發出書面警告 匡智會就事件表示深感痛心，已成立一個獨立檢討委員會，由香港律師會前會長熊運信出任主席，成員包括浸大副校長(教與學)周偉立、防止虐待兒童會前總幹事雷張慎佳，檢視現行對服務者的保護措施，並提出改善建議避免同類行為再現。

社署高度關注有殘疾人士院舍職員懷疑侵犯服務使用者事件，已向匡智會發出書面警告，以及要求提交詳細調查報告，又指知悉事件後已隨即跟進，包括派員突擊巡查院舍、要求營辦機構嚴肅處理事件，並適切跟進兩名受害人及其家人的情緒和福利需要。社署早前已經與匡智會的執行委員會及管理層會面，聽取處理有關事件的匯報，以及要求落實一系列改善措施，期望獨立檢討委員會早日完成檢討、認真落實改善措施。 據社署紀錄，今年8月28日署方曾向匡智松嶺綜合職業訓練中心—廣福宿舍發出警告，警告事項涉及《殘疾人士院舍實務守則》，提到院舍有責任保護殘疾人士免受任何形式的虐待，包括身體虐待、精神虐待、性虐待等，以及應為住客提供安全及受保護的居住環境等。

議員倡社署廣泛用實時監控 立法會福利事務委員會委員李世榮對事件感震驚及憤怒，認為除與機構人員行為嚴重失當有關外，也反映現行社署監督機制存在漏洞。他促請警方和社署成立獨立調查委員會，社署亦應加派人手密切巡查和監察各類服務中心以提升阻嚇力、盡快廣泛使用實時監控系統，又建議適當延長現時只能查核最近3年的「性罪行定罪紀錄」限期。