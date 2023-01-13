殯儀公司疑領錯遺體燒錯屍 家屬入稟區院索償

紅磡寰宇殯儀館2020年意外發生領錯遺體燒錯屍事件，喪家原擬土葬先人，卻被他人錯領火化，遺屬指涉事殯儀服務職員員疏忽，昨日（12日）入稟區院向有關殯儀服務公司追討賠償。

原告為遺孀Yeung Ngan Kiu、遺孤Wong Ching Yi、Wong Ching Ha、Wong Kui Hang及Wong Wing Sheung，被告為祿福壽儀服務有限公司。

員工事前沒有向林家核對林姓男子身分

入稟狀稱，被告2020年5月18日上午在寰宇殯儀館領取林子峰遺體時行事疏忽，導致誤領了Wong Shea Sing遺體其後火化。經原告調查發現，被告兩名職員按林子峰遺屬指示到寰宇殯儀館停屍間領取遺體時，誤打開了D4格而非D5格，而職員亦沒有執行任何程序核對遺體身份，包括標籤牌或核對相貌。職員隨即為遺體化妝，送往靈實醫院舉行林先生喪禮，封上玻璃棺材期間被告不曾再核對遺體身份。遺體同日下午1時送往歌連臣角火葬場，4時半左右火化。

入稟狀續稱，被告違反了照顧責任，誤領Wong Shea Sing遺體，錯誤火化其遺體，行為包括不知道遺體手腕有標籤牌標明死者姓名及編號，且沒有核對遺體資料；完全依賴停屍間職員確認身份，沒有核對任何客觀文件紀錄，沒有根據林先生遺照辨認其樣貌，而二人實際上並不相似，只依賴二人胸口都有的一顆痣來辨認；另外被告沒有向職員工作提供足夠訓練和監管。原告指被告要就負責，作出賠償及支付利息與訟費，但入稟狀未有列明要求的賠償金額。