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2024-01-18 04:30:18
日報

殯儀從業員涉合謀定價 競委會搜13長生店及商會

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合謀定價

競委會及警方搜查13長生店及商會。

競爭事務委員會懷疑有殯儀從業員涉嫌合謀定價、瓜分市場，持法庭手令聯同警方搜查13個分別位於紅磡、屯門及元朗的長生店及商會。競委會強調，調查並不表示對個案已有定論，並敦促所有企業及行業協會不要從事反競爭行為。

競委會指，早前接獲情報，去年8月突擊到新界(沙田)法醫學大樓(即富山公眾殮房)調查，指有殯儀從業員協調招攬生意，涉嫌瓜分市場；經詳細分析後懷疑有合謀定價行為，違反《競爭條例》。昨根據法庭手令搜查13個分別位於紅磡、屯門及元朗的處所，包括多間殯儀服務公司，及一個商會的辦公室，同時要求有關各方交出文件和資料。

競委會呼籲任何人士，特別是殯儀從業員或曾使用有關服務的市民，如可就個案或有關行為提供資料，請盡快透過電話(34622118)、電郵、郵遞或經預約後親臨競委會辦事處，與競委會聯絡。

殯儀業商會會長郭凱邦指，每位「主家」、每次喪事均不同，殯葬服務多數是「度身訂造」，對於被懷疑合謀定價「百思不得其解」。郭凱邦又指，業界願意配合競委會調查，希望盡快還涉事從業員清白。但不少行家的手提電話被競委會沒收，會影響與顧客聯絡，質疑調查力度過大。

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立法會議員梁子穎指，社署為綜援戶提供一筆過16,790元的殮葬津貼，「業界看着這筆津貼，希望能盡用津貼而提升服務價格。」他又指殯葬服務訊息不流通，導致市民無法判斷價格是否合理，並建議競委會列出服務參考價。

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