殯儀從業員涉合謀定價 競委會搜13長生店及商會

競爭事務委員會懷疑有殯儀從業員涉嫌合謀定價、瓜分市場，持法庭手令聯同警方搜查13個分別位於紅磡、屯門及元朗的長生店及商會。競委會強調，調查並不表示對個案已有定論，並敦促所有企業及行業協會不要從事反競爭行為。

競委會指，早前接獲情報，去年8月突擊到新界(沙田)法醫學大樓(即富山公眾殮房)調查，指有殯儀從業員協調招攬生意，涉嫌瓜分市場；經詳細分析後懷疑有合謀定價行為，違反《競爭條例》。昨根據法庭手令搜查13個分別位於紅磡、屯門及元朗的處所，包括多間殯儀服務公司，及一個商會的辦公室，同時要求有關各方交出文件和資料。