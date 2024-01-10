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2024-01-10 10:39:46

段崇智辭職｜議員校董：推動中大改革一直是對事不對人　沒有做手段要求他辭職

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段崇智辭職｜議員校董：推動中大改革一直是對事不對人　沒有做手段要求他辭職

段崇智辭職｜議員校董：推動中大改革一直是對事不對人　沒有做手段要求他辭職

中文大學校長段崇智昨日請辭。三名議員校董張宇人、劉國勳及鄧家彪今日見記者，指推動中大改革一直是對事不對人。而段崇智辭職屬個人決定，會尊重他，強調沒有做手段要求他辭職，亦不會形容是打勝仗。

三人稱早前在立法會推動中大改革方案，是要符合20年前的宋達能報告，提升資助大學的管治能力、問責性、公眾參與等，是應做而遲遲未做的事。所以三人是透過個人努力及校董會合力，以中大長遠利益作依歸，希望中大做好些，重申架構重組並非針對任何人。三人又指上月中大前副校長吳樹培被解僱，與今次段崇智辭職是兩件事，不能混為一談。

前校董認為招聘會有困難

中大校友評議會前選任校董林偉雄在電台節目指，段崇智的辭職聲明提到修訂大學條例後，是物色新校長的合適時機，意味他和新校董會合作有困難。林偉雄認為段崇智請辭有一籃子原因，包括吳樹培被解僱，相信段崇智會認為此例一開，對中大教職員沒有保障。

有傳言指段崇智在校董會會議上被指罵，林偉雄認為段崇智不會感到高興。至於早前立法會審議中大校董會改革方案，段崇智沒有出席會議備受指責，林偉雄指立法會當時並沒有直接邀請段崇智到立法會「解話」，指責段崇智並不公平。林偉雄認為日後申請擔任中大校長的人士，如了解到將來會遭遇與段崇智一般的對待，工作上要完全配合校董會，相信招聘過程會有困難。

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