段崇智辭職｜議員校董：推動中大改革一直是對事不對人 沒有做手段要求他辭職

中文大學校長段崇智昨日請辭。三名議員校董張宇人、劉國勳及鄧家彪今日見記者，指推動中大改革一直是對事不對人。而段崇智辭職屬個人決定，會尊重他，強調沒有做手段要求他辭職，亦不會形容是打勝仗。

三人稱早前在立法會推動中大改革方案，是要符合20年前的宋達能報告，提升資助大學的管治能力、問責性、公眾參與等，是應做而遲遲未做的事。所以三人是透過個人努力及校董會合力，以中大長遠利益作依歸，希望中大做好些，重申架構重組並非針對任何人。三人又指上月中大前副校長吳樹培被解僱，與今次段崇智辭職是兩件事，不能混為一談。