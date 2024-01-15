段崇智辭職｜梁乃鵬：未料有人反對段續任　若早知涉政治考慮會留下任處理

中文大學校長段崇智早前突然宣布辭職，中大校董會前主席梁乃鵬任內與段續約，多次被建制派批評。梁乃鵬接受《明報》專訪，首次開腔提到當年諮詢校內持份者時均支持段崇智續任，未料有人反對，若早知事件涉及政治考慮，會留給下任校董會主席處理。梁乃鵬又提到段崇智在反修例風波期間，「一次錯就成日被人記住」，「總有人不會原諒他」，他離任或有前因後果。 梁乃鵬提及段崇智在反修例風波期間，在學生指控於拘押期間遭性侵一事處理得不是太好，令建制及政界對段崇智有不好的印象。梁乃鵬相信段離任是因意興闌珊、「無癮」，校董會先前解僱副校長吳樹培或是原因之一。他指出段崇智是出色的學者，任內中大及醫學院等排名上升，與內地大學關係交流甚佳，不過「他可能在外國多年，無政治(觸覺)處理」。

校董會主席與校長關係非「老闆和伙計」 對於中大校董會就改組及管治問題引發風波，梁乃鵬認為校董會主席與校長的關係並非「老闆和伙計」，需互相尊重及支持。梁乃鵬認為在香港擔任大學校長，對外地學者仍然吸引，學者的地位也會提升，「(招聘)是一個好大挑戰，但不會說無人來」。 中大校董會2022年4月底通過與段崇智續約，是在梁乃鵬最後一次主持的會議上通過。梁說續約並非他一人決定，自2021年11月起，中大先後諮詢校董、學院院長、教職員代表、學生代表、校友會等。梁說記憶中持份者均支持段續任，只是有校內聲音關注段的年紀，故最後續約3年，而非5年。

梁乃鵬指出，當時除了張宇人等議員校董，整個校董會均支持段續任，而張宇人等只是要求押後表決，不是說反對他連任，梁說「校內問過了那麼多人，為什麼要押後討論呢？」最終校董會多數通過續任。 梁乃鵬說一向由校董會任命校長，再上報行政長官，據他理解時任行政長官林鄭月娥並無參與或鼓勵續任，不過「(林鄭)欣賞段崇智，我知道是事實」，一方面欣賞段是再生醫學專才，也鼓勵中大發展創新醫療科技。梁乃鵬強調，完全沒想到續任一事有政治爭議，否則會留給下任校董會主席處理，形容「梗係拍吓手，唔理仲好啦，貪得意咩」。