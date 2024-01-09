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2024-01-09 14:47:00

段崇智辭職｜段崇智辭任中大校長　明年1月離職 (更新)

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消息指，中文大學校長段崇智辭職。

消息指，中文大學校長段崇智辭職。

中大校長段崇智請辭，明年1月離職。

段崇智：中大落實新管治架構 是物色新校長合適時機

中大表示，校董會主席昨天(8日)收到段崇智教授的請辭決定，他將於2025年1月卸任校長職務。就請辭的決定，段崇智表示按照修訂後的大學條例，中大落實新的管治架構，認為此時是讓大學物色一位新校長的合適時機。

中大指，十分感謝段崇智過去6年來盡心服務及領導大學，與大學同事共同努力之下，創立了全港首個「在學•在職計劃」、監督中文大學(深圳)醫學院及音樂學院的成立、帶領中大在世界大學排名中創新高及獲得卓越的研究表現、在內地及國際合作上取得重大進展、以及領導大學的創新創業及可持續發展。

段崇智辭任中大校長，明年1月離職。 段崇智辭任中大校長，明年1月離職。 段崇智辭任中大校長，明年1月離職。 段崇智辭任中大校長，明年1月離職。

政府深信校董會就校長聘任事宜作適當安排

教育局表示，特區政府知悉中大校長段崇智已向中大校董會請辭，並將於2025年1月卸任。教育局稱，段崇智自2018年就任中大校長，期間中大在科研方面持續創新，為企業提供優秀人才招募渠道。中大亦獲得多項國際及國家獎項，以及於多項世界大學排行榜屢創佳績。隨着經修訂的《香港中文大學條例》於去年11月生效，中大校董會正着手完善其架構，提升中大的管治水平與管治效能，是香港高等教育發展進程的重要一步。政府深信中大校董會將基於大學的長遠利益及發展需要，就校長聘任事宜作出適當安排，使大學能夠繼續提供優質教育，為香港和國家培育優秀人才。

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