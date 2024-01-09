段崇智辭職｜段崇智辭任中大校長　明年1月離職 (更新)

中大校長段崇智請辭，明年1月離職。

段崇智：中大落實新管治架構 是物色新校長合適時機

中大表示，校董會主席昨天(8日)收到段崇智教授的請辭決定，他將於2025年1月卸任校長職務。就請辭的決定，段崇智表示按照修訂後的大學條例，中大落實新的管治架構，認為此時是讓大學物色一位新校長的合適時機。

中大指，十分感謝段崇智過去6年來盡心服務及領導大學，與大學同事共同努力之下，創立了全港首個「在學•在職計劃」、監督中文大學(深圳)醫學院及音樂學院的成立、帶領中大在世界大學排名中創新高及獲得卓越的研究表現、在內地及國際合作上取得重大進展、以及領導大學的創新創業及可持續發展。