段崇智辭職｜議員校董：推動中大改革一直對事不對人 沒有做手段要求他辭職

中文大學校長段崇智昨日請辭。三名議員校董張宇人、劉國勳及鄧家彪今日見記者，指推動中大改革一直是對事不對人。而段崇智辭職屬個人決定，會尊重他，強調沒有做手段要求他辭職，亦不會形容是打勝仗。 三人稱早前在立法會推動中大改革方案，是要符合20年前的宋達能報告，提升資助大學的管治能力、問責性、公眾參與等，是應做而遲遲未做的事。所以三人是透過個人努力及校董會合力，以中大長遠利益作依歸，希望中大做好些，重申架構重組並非針對任何人。三人又指上月中大前副校長吳樹培被解僱，與今次段崇智辭職是兩件事，不能混為一談。

對於會否擔心事件打擊中大師生士氣、令人有觀感影響大學自主等，張宇人指這些屬揣測性問題，而他「咁嘅年紀冇乜嘢擔心，你哋後生可能有嘢擔心」。他籲大家「睇長啲」，觀察師生士氣如何，又指任何人都有自己的觀感，沒有能力控制大家的觀感及言行。被問及「整頓」中大的程序是否已經完結，張宇人指亦屬假設性問題，有關事宜並沒有時間表及工序。三人又被問到會否覺得「贏左仗」，張宇人回應「我咁嘅裝束點會打緊仗」，劉國勳亦指沒有人將中大視作戰場，只是推動大學向良好管治前進。

劉國勳表示，希望中大盡快啟動招聘校長程序，帶領中大向前走並做得更好，預料程序需時半年至9個月。他相信段崇智在這段時間，會與校董會合作令中大順利運作，不會受影響。鄧家彪則感謝段崇智過去帶領中大師生團隊的成果，指這幾年無論是國際或香港情況都不容易，而中大在國際學術排名維持良好水平。鄧表示作為「中大人」，希望段崇智還在任的1年，以至中大未來可做得更好。 前校董認為招聘會有困難 中大校友評議會前選任校董林偉雄在電台節目指，段崇智的辭職聲明提到修訂大學條例後，是物色新校長的合適時機，意味他和新校董會合作有困難。林偉雄認為段崇智請辭有一籃子原因，包括吳樹培被解僱，相信段崇智會認為此例一開，對中大教職員沒有保障。