段崇智：外部干擾屬離任原因之一　港學術自由觀感不如往昔

稱港遭「black mark」難吸引國際人才

談到未來發展,段崇智表示,雖然香港的大學仍具強勁的學術優勢,但在地緣政治的影響下,人工智慧和半導體等敏感領域可能面臨挑戰。他提到西方傳媒對香港已經打了「污點」(black mark),這使得吸引國際人才變得困難。然而,他指出,許多在美國的中國學者正考慮返回中國或來香港,認為香港尚未充分利用這些學者回流的機會,未來有改善的空間。

對於外界對香港學術自由的看法,段崇智認為這是吸引科學人才的關鍵。他指出,現在的情況「不如往昔般好,但大致還可以」(not as good as before, but largely OK),並表示雖然存在障礙,但學界應有能力找到解決方案。