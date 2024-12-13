段崇智：外部干擾屬離任原因之一　港學術自由觀感不如往昔

中大校長段崇智卸任在即，他接受訪問中透露「外部干擾」是他離任原因之一。(資料圖片)

中大校長段崇智將於明年1月提前卸任。他在接受《泰晤士報高等教育》訪問時表示，大學應保持非政治性，並指出「外部干擾」是他選擇重返研究的原因之一。回顧自己在校長職位上的7年經歷，他承認曾經歷過「艱難的時期」，但對出任校長並不感到後悔。他指出，儘管香港的學術自由感受不如以往，但整體情況仍然可以接受。

段崇智在訪問中不點名地提到政治人物喜歡控制，但強調大學需要有熟悉教育的領袖。他認為大學是自由思想和追求真理的象徵，這些價值需要被維護和保留。

稱港遭「black mark」難吸引國際人才

談到未來發展，段崇智表示，雖然香港的大學仍具強勁的學術優勢，但在地緣政治的影響下，人工智慧和半導體等敏感領域可能面臨挑戰。他提到西方傳媒對香港已經打了「污點」(black mark)，這使得吸引國際人才變得困難。然而，他指出，許多在美國的中國學者正考慮返回中國或來香港，認為香港尚未充分利用這些學者回流的機會，未來有改善的空間。

對於外界對香港學術自由的看法，段崇智認為這是吸引科學人才的關鍵。他指出，現在的情況「不如往昔般好，但大致還可以」(not as good as before, but largely OK)，並表示雖然存在障礙，但學界應有能力找到解決方案。