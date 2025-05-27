殺校｜官津中學「開班線」逐步調高至29人　開4班學校合資格可申開5班

本港適齡學童人口呈現結構性下跌，學界正面對縮班或「殺校」危機。教育局宣布，下學年起提升官津中學的「開班線」，由目前的每班25人上調至27人，並在2026/27學年進一步增至29人，未來又會陸續把「點人頭」安排由中一擴展至整個初中，以及容許符合條件、開4班中一的學校，可申請開5班。當局呼籲，辦學團體和學校應及早作出務實安排，應對人口變化帶來收生的挑戰。

2026/27學年收生30人才可開2班 教育局上周向學界代表「放風」後，今日去信全港官津中學，正式公布2025/26學年的開班安排，當中中一開班數目準則將由每班25人增至27人，即學校要取錄28人才能開兩班，並在緊隨的2026/27學年把人數進一步增至29人，即要收生30人才可開兩班，準則比目前的「開班線」多4人，相關開班準則會隨該屆別學生，逐年推展至中六。

現時教育局到學校初中「點人頭」的安排，將在2026/27學年由現時只在中一擴展至中二，並在隨後的2027/28年擴大至點算中一至中三級的實際在學人數。如點算發現中一至中三實際在學人數下調至不足兩班，學校便要選擇發展方案，確保學生升讀高中時能獲學校提供「寬廣而均衡」的高中課程，以及豐富群體學習機會。至於學校如在中四「點人頭」後未達開辦兩班的要求，辦學團體必須注入額外資源。 救校方案取消「特別視學」等 救校方案方面，教育局下學年起將取消原有的「特別視學」及「其他學校合辦課程」方案，未能在初中每級開辦兩班的學校，需要為該屆別申請發展方案，包括「與其他學校合併」、「與大專院校、職業專才機構在高中協辦多元化教育課程」、「以私立模式辦學」、「停止營辦全校或部分級別」和「承擔額外資源以提供寬廣而均衡的高中課程」，當中部分條件亦有「加辣」。

此外，教育局為推動教育高質量發展及回應家長選擇，在連續3個學年自行分配學生收生申請達100%和校舍條件配合下，開4班中一的中學可以申請開5班中一，教育局會考慮多項因素決定是否批准申請，2026年度限額最多5個。 日前有意見批評，措施將使名校等較受歡迎的學校可開更多班，造成強者愈強的局面，弱勢學校則更容易縮班甚至「殺校」。教育局副秘書長李碧茜在教育局網上專欄指，自2023/24學年容許3班中一的學校可申請以4班參加中一派位後，至今共有6間學校申請獲批，但它們不一定是傳統名校，可見家長的選擇着重個別學校特色、是否切合子女需要等，而不只是着重學術成績。她呼籲，辦學團體和學校應展現擔當精神，以學生福祉為最優先考慮，及早作出務實安排應對人口變化帶來收生的挑戰。