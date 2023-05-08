殺校｜批收生機制僅看數字欠公平　朱國強倡給予寬限期

本港在移民潮及出生人口持續不足下，新學年有5間小學小一獲派「0班」，面臨「殺校」危機。立法會教育界議員朱國強今日(8日)表示，教育局現時收生機制只看數字，並無考慮疫情或辦學質素等，做法有欠公平，建議局方酌情給予獲派「0班」的小學多一段時間，例如一至兩個月的寬限期招生，或考慮讓學校在新學年繼續辦學，若明年再達不到開班線的數目，才停止相關學校參與統一派位。

建議提前向低生不足校預告

朱國強指，制度最重要是令業界是否接受，雖然當局設立的開班線很清晰，但在與各區學校溝通仍有改善空間，建議局方應提前向收生低的學校作出預告，讓校方有心理準備，同時有足夠時間應對。

他又認為收生較為困難的學校，校舍條件普遍較弱，例如村校或地點較偏遠的學校，亦或是「火柴盒」學校，建議學校有需要變革，包括課程內容、教學思維或生涯規劃等，創造出自身的特色和賣點是很重要，以防跌入「殺校網」。朱國強透露，早前業界曾建議教育局以全區參與小學派位的人數，除以全區學校開班數，計算出每班小一的派位人數，與會校長都贊成，他已約見教育局討論有關方案。

教育局早前透露，全港共5間小學在新學生不獲批開辦小一，據了解包括中華基督教會長洲堂錦江小學、黃大仙獻主會溥仁小學、中西區聖嘉祿學校、救世軍中原慈善基金學校及黃大仙孔教學院大成小學。