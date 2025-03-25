殺校︱「派0班」博智小學恐難應付私辦小一 或與教區屬校合併

適齡學童正面臨結構性下降，陸續有小學面臨殺校危機。教育局月中向全港官津小學發出開班信，黃大仙區的天主教博智小學獲「派0班」，未能於下學年開辦資助小一班級。博智小學的辦學團體天主教香港教區表示，學校法團校董會現正積極與持份者溝通，尋求最合適的發展方案，不排除博智小學與教區屬校合併的建議，但現仍屬商討階段，未有定案；以私立形式開辦小一的方案因涉及資源龐大，恐怕難以應付。
2025年度小一派位有兩間小學未能獲批開辦資助小一班級，分別為天主教博智小學和鴨脷洲街坊學校。兩間學校可選擇申請「救校」發展方案，並在獲得教育局特別批准後，再次參與下年度的小一派位，而提交申請方案的最後限期為周四。
天主教教育事務處指，明白全港適齡學童人口正面臨結構性下降，對於天主教博智小學「派0班」一事感到無奈，學校法團校董會現正積極與不同持份者溝通，尋求最合適的方案，辦學團體及法團校董會正研究教育局提供的三個方案，其中以私立形式開辦小一的方案因涉及資源龐大，恐怕難以應付。辦學團體不排除博智與教區屬校合併的建議，但現在仍屬商討階段，未有定案。
天主教教育事務處亦指，博智小學建校60多年，一直服務黃大仙區，學校的辦學理念及老師團隊對同學的關愛，得到家長們的認同，學生也很喜歡學校，可惜礙於學生人數減少，加上交通不便，導致未能獲派小一班級，深感惋惜。