殺校︱「派0班」博智小學恐難應付私辦小一 或與教區屬校合併

適齡學童正面臨結構性下降，陸續有小學面臨殺校危機。教育局月中向全港官津小學發出開班信，黃大仙區的天主教博智小學獲「派0班」，未能於下學年開辦資助小一班級。博智小學的辦學團體天主教香港教區表示，學校法團校董會現正積極與持份者溝通，尋求最合適的發展方案，不排除博智小學與教區屬校合併的建議，但現仍屬商討階段，未有定案；以私立形式開辦小一的方案因涉及資源龐大，恐怕難以應付。

2025年度小一派位有兩間小學未能獲批開辦資助小一班級，分別為天主教博智小學和鴨脷洲街坊學校。兩間學校可選擇申請「救校」發展方案，並在獲得教育局特別批准後，再次參與下年度的小一派位，而提交申請方案的最後限期為周四。