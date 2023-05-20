殺校｜溥仁小學申請特別視學被拒　蔡若蓮未接見請願人士引不滿(更新)

（16:00新增教育局回應）
黃大仙獻主會溥仁小學因下學年獲派「0班」向教育局申請「特別視學」，但遭教育局拒絕申請，當局未有詳細交代拒絕原因。今日有家長及校友前往請願，但教育局局長蔡若蓮未有接見，引起在場人士不滿。
蔡若蓮未接見請願人士引不滿
學校法團校友校董及校友會主席彭少芳今早與一批家長及學生，到樂富一間學校門前，計劃向出席活動的教育局局長蔡若蓮提交申訴書，期間請願人士在門前拉起「溥仁是我家。懇請局長還我溥仁小一派位」的標語。
最後教育局僅派出一名九龍塘分區代表接收申訴書，蔡若蓮則未有接見請願人士，引起在場家長不滿。
家長感失望稱會繼續爭取溝通
有家長批評局方沒有誠意處理問題，指自己的子女有特殊教育需要，難以才找到合適的學校。
另有即將升小一子女而報讀溥仁小學家長稱，局方容許差一人才達到開班線的沙頭角中心小學酌情續辦小一，但拒絕溥仁小學的「特別視學」申請是不公平。而校友會主席彭少芳表示，之後會繼續爭取與教育局溝通有關訴求，並希望取得回應。
教育局：關注學童長時間在戶外暴露於炎熱天氣
教育局回覆傳媒查詢時表示，有部分持份者在未有預約下，帶同學童到活動場外請願，考慮到學童長時間在戶外暴露於炎熱天氣並不理想，教育局多番派員接收信件，和邀請有關人士進入場內，在不影響活動下與他們見面，但均遭到拒絕。
教育局又表示遺憾，指對年幼學童在炎熱的天氣下被帶上街的做法深表心痛和關注，呼籲以學生福祉為首要考慮，以理性和具建設性的方式表達意見。
指家長可循正式渠道上訴
教育局指，經審慎考慮學校提交的「自我評估」報告及相關憑證後，本星期初已向校方交代申請的結果；若校方不同意結果，可透過正式渠道上訴。局方指會繼續循正式渠道，與學校保持溝通及協助個別家長。
對於沙頭角中心小學差一人達開班線獲酌情批准開班，教育局指會考慮學校是否偏僻，以及同區有無學校提供學額，作為開班依據。