殺校｜聖嘉祿學校差一學生不准開辦小一　校方：對教育局決定失望

本港再多一間小學、聖嘉祿學校因收生人數在新學年不准開辦小一。(林俊源攝)

翻查資料，聖嘉祿學校擁有69年歷史，由法國巴黎外方傳教會神父戴天恩創立，初期在吉直街辦學，直到1960年蒲飛路興建聖母玫瑰堂時，學校亦一同遷入到現址。據了解，教育局向學校發信指小學下學年獲派「零班」小一，亦通知家長學校在新學年不獲派班，要求學生需要重新選擇學校。

受移民潮及出生率低影響，本港再多一間小學、位於堅尼地城的聖嘉祿學校因為收生人數不足16人，在新學年不獲教育局批准開辦小一。校長表示，只欠一名學生，對教育局的決定感到失望和無奈。

聖嘉祿學校校長李永佳向傳媒表示，學校只欠一名學生，有在學學生的弟妹曾表示希望入讀，惟因疫情封關，未能來港註冊報讀，校方已向教育局表示相關理據，但局方稱根據現行機制，遲過截止日期不能計算，對此教育局決定感到「很失望、無奈」。學校指，不會停辦或與區內其他小學合併，會在新一個年度申請重辦小一。

家長 質疑制度欠透明

家長李太質疑，為何教育局沒有透明制度告訴她為何不辦小一，認為學校對小朋友很好，卻突然不准學校收小一生，但有些家長已經報讀，局方現在不准他們的子女讀書，要他們轉讀另一間學校，抹煞了這間學校，覺得很不公平。

連同聖嘉祿學校，目前至少有3間小學在新學年未能開辦小一，另外兩間學校分別是黃大仙東頭邨獻主會溥仁小學和長洲中華基督教會長洲堂錦江小學，較早前亦不准開辦小一。