殺校｜青衣趙曾學韞小學下學年獲「派0班」　下周一前須交救亡方案

殺校｜新學年一間小學獲派零班，據了解為青衣趙曾學韞小學。(網上圖片)

再有學校面臨「殺校」危機。早前教育局向全港學校發開班信，當中有一間小學下學年獲「派0班」，未能獲資助開辦小一班級，學校可考慮與其他學校合併，接受特別視學或者轉為私營，否則要在3個學年後提早停辦，下周一(25日)或之前須向教育局提交「救校」發展方案。據了解，獲派零班的小學，是青衣仁濟醫院趙曾學韞小學。

翻查資料，青衣仁濟醫院趙曾學韞小學創立於1989年，至今已有約35年歷史，其網頁顯示，該校小一自行分配學位階段取錄10名學生，距離教育局要求16人開班線尚欠6人。根據《小學概覽2023》，趙曾學韞小學今學年全校共9班，其中初小每級設一班，高小每級各兩班。

2006年，青衣仁濟醫院趙曾學韞小學亦曾瀕臨「殺校」危機，在自行分配學位首階段僅收到數名學生，其後校方斥資百萬元儲備救亡，直到第二階段獲20多人報讀，方能解除殺校危機。

校方昨開家長會交代

據悉校方昨晚開家長會公布下學年被派零班事件，有家長表示校方未有透露將選擇哪項發展方案，亦沒承諾不會與其他學校合併或停辦，稱會確保學校正常運作及最大程度保障學生福祉。

另有家長就表示婉惜，認為學校老師都很盡責，希望學校可以渡過難關；有小六生則擔心未來會殺校，長大後不能回校探望老師。