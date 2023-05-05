殺校｜5間小學新學年不獲准辦小一 蔡若蓮：開班線不宜再降

教育局長蔡若蓮今日（5日）透露，共有5間小學因為數生不足，新學年不獲批准開辦小一，強調當局並非「殺校」，校方有不同方案可以選擇，包括重置合併、改以私營模式開班和安排特別視學等。對於有意見指學校只是差1人就夠開班線，仍不准開辦小一是不近人情，蔡若蓮就指，開班線已由24人下降至16人，不宜再下降，否則會影響學生學習和群育發展，又指不論開班線訂在哪個人數，都有可能出現差1人就夠數的情況，反問「去到多少人才算近人情」。

對於救世軍中原慈善基金學校和韋理夫人紀念學校有傳合併，蔡若蓮指，辦學團體要考慮校舍容量和如何處理教師團隊，當局會為不願在新校升學的學生提供支援，在原區找合適學校。

部分地區跨境生減少 蔡若蓮：情況已見到「水尾」

另外，教育局文件顯示，今年2月22日小學及幼稚園恢復跨境生回港上面授課當日，全港中小學及幼稚園共有15,760名跨境生，人數較疫情前的約27,000人減少。有議員關注政府是否有政策鼓勵內地的港人子弟學生回港就讀，教育局局長蔡若蓮表示，當局的政策初心是以學生利益為最優先考慮，如果他們的居住地就近關口，教育局非常歡迎和鼓勵他們回港讀書，如果居住地較遠而希望在大灣區港人子弟學校就讀，政府亦有措施支援。

蔡若蓮說，跨境生人口下降與2013年起的零雙非政策有關，而且不平均地分布在各區，例如黃大仙及葵青分別只有十多位跨境中學生，北區就有4,300多位，形容部分地區跨境生已見到「水尾」。