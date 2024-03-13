殺豬令｜漁護署兩年多「人道處理」逾910野豬　去年月均處理41隻

政府2021年11月起推行俗稱的「殺豬令」，即捕捉及人道毁滅市區出沒的野豬，取代「捕捉、絕育、避孕、放回」計劃。環境及生態局今(13日)回覆立法會議員劉業強書面質詢時指，截至今年2月，漁護署已進行超過410次捕捉行動，「人道處理」超過910頭野豬，其中2023年每月平均「人道處理」41頭野豬，較2022的每月平均24頭上升約七成。

去年 野豬數目 按年 減26% 傷人個案跌75%

另外，署方指2023年野豬整體數目為約1,360頭，按年減少約26%；野豬滋擾黑點數目為21個，比2022年的42個減少一半，至於野豬傷人個案為9宗，比2002年的36宗下降約75%。若按各區數字劃分，2023年大埔區收到最多野豬出沒或滋擾報告，共有198宗，傷人報告宗數則有1宗；其次為西貢區，共有181宗，傷人報告宗數有2宗。沙田區亦有175宗，傷人報告宗數佔1宗。

對於議員劉業強關注上水及粉嶺區一帶的野豬滋擾問題，當局指在北區方面，2023年共接獲42宗野豬出沒或滋擾報告，其中傷人報告宗數連續5年為零。局方表示野豬主要出沒於一些小規模農地，漁護署已加緊派員到當地進行實地視察，並與農民及當地休憩設施的管理者，例如營運粉嶺高爾夫球場的香港哥爾夫球會、管理公園的康樂文化事務署及賽馬會雙魚河鄉村會所保持溝通，提供防範野豬滋擾的建議，包括安裝紅外線相機監察野豬出沒，以及在粉嶺高球場「舊場」位置設置捕獸籠等。