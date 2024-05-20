毀停車場更亭再企圖搶劫女子　觀塘23歲無業男落網

一名歹徒於觀塘區先刑事毀壞再意圖搶劫而襲擊他人，警方將其繩之於法。上周六（18日）晚，一名23歲無業男子先到茶果嶺道一個屋苑停車場，以木棍破壞保安亭；其後再到鴻圖道及敬業街附近一條後巷，以木棍企圖搶劫及襲擊一名女子。警方翻查閉路電視，於案發19小時後拘捕該名姓岑本地男子。

觀塘警區刑事部督察高裕民表示，警方於上周六晚上9時15分，接獲一名保安員報案，指一名男子在茶果嶺道97號一個屋苑停車場，以木棍敲打破壞保安亭的玻璃窗及閉路電視鏡頭，該名男子被發現後隨即逃走。