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2024-05-20 16:01:09

毀停車場更亭再企圖搶劫女子　觀塘23歲無業男落網

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警方觀塘警區刑事部督察高裕民向傳媒簡報案情。(警方FB)

警方觀塘警區刑事部督察高裕民向傳媒簡報案情。(警方FB)

一名歹徒於觀塘區先刑事毀壞再意圖搶劫而襲擊他人，警方將其繩之於法。上周六（18日）晚，一名23歲無業男子先到茶果嶺道一個屋苑停車場，以木棍破壞保安亭；其後再到鴻圖道及敬業街附近一條後巷，以木棍企圖搶劫及襲擊一名女子。警方翻查閉路電視，於案發19小時後拘捕該名姓岑本地男子。

觀塘警區刑事部督察高裕民表示，警方於上周六晚上9時15分，接獲一名保安員報案，指一名男子在茶果嶺道97號一個屋苑停車場，以木棍敲打破壞保安亭的玻璃窗及閉路電視鏡頭，該名男子被發現後隨即逃走。

案發19小時後破案

其後於晚上10時15分，警方接獲一名23歲本地女子報案，指自己於鴻圖道及敬業街附近一條後巷遇劫。該名女子當時在附近餐廳工作，小休期間到後巷食煙，一名男子突現身以木棍指嚇要求事主交出身上所有現金。女子拒絕後，男子以木棍襲擊她，女子隨即呼救，男子見狀沿後巷往開源道方向逃去。女子沒有金錢損失，惟手、肩及背部有瘀傷及擦傷，送往聯合醫院治理，翌日出院。

觀塘警區刑事部翻查大量閉路電視後，發現兩宗案件皆由同一男子所為，並於案發19小時後、即昨日（19日）晚上6時，在犯案人位於茶果嶺道的住所，以涉嫌刑事毀壞及意圖搶劫而襲擊他人將其拘捕，現正被扣留調查。被捕人報稱無業，初步調查相信是單獨犯案。
 

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