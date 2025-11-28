毅行者及單車節取消 政府將辦悼念活動

宏福苑五級火造成數十人死亡，是香港大半世紀死亡人數最多的火災。各界紛紛遇難者致哀，並取消未來數日活動，包括年度盛事毅行者及單車節。特首李家超表示，未來這段期間，所有政府主辦的慶祝活動將會取消或延期，而政府官員會減少出席非必要的公開活動，聚焦處理支援善後工作；並將舉辦悼念活動，包括政府建築物下半旗誌哀、悼念會、設立弔唁冊，讓社會各界表達悼念和慰問，詳情稍後公布。

就立法會選舉下月7日投票，多個政黨因應大埔五級火停止競選工作，政府亦暫停舉行選舉論壇。李家超被問到會否延後選舉時則稱，要先審視救援情況再決定。