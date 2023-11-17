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2023-11-17 04:31:43
日報

毅行者 七成生力軍 最年長82歲 老手︰新手注意安全

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毅行者

毅行者是本港年度體育盛事。

樂施毅行者11月24至26日舉行。大會透露，今屆參加者逾3千人參加，七成、約2,128人為新參加者。另外，有283支公司和機構的隊伍共1,132人參與。參加多屆樂施毅行者陳國強指，今年多了不少「生力軍」參與，參加者透過活動突破自己，亦應注意安全。

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今年「樂施毅行者」主題為「毅力×並肩×扶貧」，起點為西貢北潭涌，共設9個檢查站，終點設於屯門的國際十字路會，全長約100公里，須在48小時內完成。今屆參加者有逾3千人，最年長的參加者為82歲，最年長的隊伍平均年齡為71.75歲；而最年輕參加者為18歲，最年輕的隊伍平均年齡亦為18歲。

今年約850隊參加，樂施會指，企業團隊人數創疫情後新高，參加的公司或機構團隊達283支，每組4人共1,132名企業員工支持。企業團隊欲透過毅行者讓同事工餘時間一同練習，構建團隊精神，而活動期間須經歷100公里的耐力考驗，4人一隊在步速控制同時，重點不求個人快速成績而是整隊相伴同行。

樂施毅行者督導小組召集人陳智思表示，毅行者籌得款項，將用於支援樂施會在全球各地的不同項目，包括受極端天氣影響的本地基層及各地災民。呼籲各界支持樂施會扶貧工作，一起幫助貧窮人抵禦氣候變化。

毅行先生 陳國強

陳國強

參加多屆毅行者、有「毅行先生」之稱的陳國強指，留意今年多了不少「生力軍」參與，他期望參加者透過活動改變自己、突破自己時，最重要是注意安全，「首先要設定可行的目標，活動期間要留意隊友狀態，帶領隊友控制步速、補給分量等等。遇到最辛苦的路段如雞公山、馬鞍坳等，就要調節速度；有需要時就要發揮他們團隊精神、堅持到終點。」

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