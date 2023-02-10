毅行者2.24復辦 大會籲跑手注意天氣

遠足籌款活動「樂施毅行者」實體賽事停辦4年後，本月24至26日復辦，約有400隊參加。活動由以往11月改至2月舉行，大會提醒跑手留意天氣和身體狀況，又指活動當日如發現有不恰當或政治敏感標語，會先勸喻跑手，若無果或考慮用不同方法防止對方「墮入犯法嘅情況」。

今次「樂施毅行者」由秋季改到春季，樂施會籌募經理(活動)黃玉閒指，屆時天氣會較為濕冷，提醒參加者注意當日天氣和身體狀況，尤其山上氣溫會較市區低，免生意外。

發現不恰當標語會先勸喻

被問到如何處理有參加者穿著政治標語衣物時，樂施會籌款及傳訊總監王灝鳴稱，不希望參加者把今次活動當成政治平台，若當日發現不恰當或政治敏感標語時，大會將先勸喻，如不成功才會考慮用不同方法，令參賽者不會「墮入犯法嘅情況」。

醫生呼籲跑手要有足夠休息

樂施毅行者督導小組召集人陳智思致辭時形容，本月舉行的「樂施毅行者2022」屬試行性質，今年11月會按慣例再次舉行，期望屆時可回復過千參賽隊伍。樂施會希望，今次活動可籌得1,200萬至1,500萬元。

距離活動尚餘兩周，毅行者資深義工、伊利沙伯醫院急症室顧問醫生何曉輝提醒，跑手應準備足夠裝備和有充分休息，又呼籲賽後應避免飲用酒精，以免在身體缺水的情況下，血管因接觸酒精而擴張，導致暈倒和受傷。