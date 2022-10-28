毆斃34歲女友藏屍床底　50歲無業漢謀殺罪成判囚終身

34歲女癮君子2019年3月中在將軍澳寶林邨寶儉樓住所內，疑被50歲男朋友毒打致死後，藏屍床下，全身有101處傷勢，14條肋骨骨折。經審訊後，陪審團本周三(26日)一致裁定被告謀殺罪成。高院法官陳仲衡今日(28日)聽取辯方求情後，稱雖然親友在求情信要求輕判，但謀殺罪的判刑唯一選項為終身監禁，遂依例判處被告終身監禁。

被告：打到佢冇出聲為止

現年50歲的被告羅偉文，被控於或約於2019年3月17日，謀殺34歲劉莉芝。案情指，2019年1月底2月初，被告與死者劉莉芝相識相戀，其後被告搬到死者單位同住，但死者本身患有精神病，需定期覆診和服藥。

被告指，3月14日到15日左右死者精神病發作，不斷大叫，又自掀衣服誣衊被告非禮強姦，當時被告正因他案，被警方通緝，害怕驚動他人遂制止死者，對其拳打腳踢，再將其手綁在窗邊床旁，先後4度毆打死者，每次數下。後來被告眼睏，在一旁沙發上睡去。

惟被告醒來後發現死者略為鬆綁俯伏地上，身體冰冷一動不動，被告認為死者已身亡，遂掀起雙層床下格床床鋪及床板，將屍首收進床下，清理地面後凌晨離開。事後被告曾聯絡友人指「出咗事」，要離開香港。

及後，被告又再向女兒發訊指「打死咗」死者，因為死者「屈佢強姦」，一怒之下「打到佢冇出聲為止」。至2019年3月20日，警方接報搜查將軍澳寶林邨，在住所內尋獲屍首。當時屍首已見屍斑，法醫初步檢查認為已死去兩三天。