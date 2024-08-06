母乳餵哺設施八成受訪婦女稱不足　平機會倡政府建築物帶頭增加

母乳餵哺對嬰兒有多種好處，港府一直致力在社會推動和推廣。平機會一項調查指，逾八成過去一年曾餵母乳或集乳的婦女認為，公眾地方應提供更多相關設施，並稱目前設施不足、衞生欠佳和排隊時間過長等。研究同時審核50個政府處所，發現有8個不設育嬰和哺乳室、近四成的育嬰範圍未符建議面積，平機會建議政府要多下功夫和帶動文化轉變。

平機會去年進行以問卷形式，訪問1,000名過去一年曾餵哺母乳或集乳的婦女，逾八成表示公眾地方需要更多母乳餵哺或集乳設施，同時有87.4%認為商場應增設更多有關設施。就過去一年用過商業處所育嬰和哺乳室的受訪婦女，有25.1%批評設施擁擠或等候時間太長，至於同期用過政府處所相關設施的受訪者，有22.4%批評設施不足或狀況不佳，另有81.9%受訪者建議兩種處所均應提高有關設施的衞生標準。

調查又審核本港50個商場和50個政府處所，評估育嬰和哺乳設施的提供和質素，發現有10個商場和8個政府處所沒有相關設施，這些處所幾乎全部在2000年前落成。即使處所備有相關設施，有逾半商場和近四成的政府處所育嬰範圍，並未符合屋宇署相關作業備考下的建議面積，亦有部分育嬰及哺乳室設於洗手間內、帶有性別定型意味的指至牌標誌或符號等。

公共處所餵母乳體驗有待提升

另外，調查有問到受訪者是否認識《性別歧視條例》和有關母乳餵哺的條文。平機會行政總監(營運)朱崇文稱，大部分餵母乳的受訪者都認識有關條文，惟她們在公共處所餵母乳的體驗則有待提升，形容等候時間太長、房間太小和衞生欠佳等，都會直接影響有關女性會否選擇在公共處所餵母乳，甚至成為阻礙餵母乳的因素。他又指，一直推動婦女餵母乳的政府「可能要自己做多啲功夫」，例如在康樂、體育和文化設施等政府建築物「做多啲設施先」，以及帶動社會文化轉變，方便婦女「要用就用得到，唔會拒絕」。