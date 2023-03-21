母女夢中遭熱水淋刀斬 七旬男戶主被捕

長沙灣發生傷人案，七旬婦及其女兒熟睡時，涉遭人淋滾水及被刀斬，七旬男戶主涉案被捕。現場消息指，案發前一日，已婚的女兒回娘家為母親慶生，當時一家並沒有異樣。但據報案件疑涉感情糾紛，有人懷疑妻子紅杏出牆。

現場為海麗邨海和樓一單位，戶主夫婦均72歲，分別姓何男戶主和姓潘女戶主，而48歲女兒已婚搬出。案發於昨清晨5時35分，警方接到女兒報警，指母女二人被人斬傷及被淋滾水，身體多處受傷，警方接報後通知消防到場協助破門，在單位內發現一家三口，救護員為受傷母女治理再送瑪嘉烈醫院留醫。涉案72歲男子涉「傷人」被捕，黑布蒙頭帶署。母女二人均被熱水灼傷，頭、手腳有刀傷，送院時滿身鮮血，其中一人面部須貼上敷料面膜。