母子元朗大棠遠足 兒子如廁失蹤今早尋回（更新）

【12月22日更新】救援人員接報後展開陸空通宵搜索行動，一度在大欖涌郊野公園、大棠山路、河背水塘、深井及荃灣一帶搜索惜無果，至早上傳來好消息。周一（22日）清晨約6時25分，一名男子於大欖隧道巴士轉乘處向大欖隧道職員求助，他清醒並無受傷，其後由救護車送往博愛醫院治理。

據了解，姓鄧兒子患有情緒及智力障礙，需在政府醫院接受治療。昨日由母親從院舍接走前往大棠楓香林行山。至同日下午約4時41分，兩人行至大棠楓香林公廁，兒子表示需要如廁，母親則在公廁外附近休息等候，惟兒子一去不返，其間有其他行山人士見到兒子曾經在大欖郊野公園吉慶橋附近出現，母親於是報警。兒子走失後他嘗試在元朗一帶尋找母親，至今日清晨走到大欖隧道。隧道職員發現兒子後隨即致電予其母親，以及將兒子送往博愛醫院接受治療。