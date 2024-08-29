母親為聾人 少小肩負照顧者角色 18歲青年盼做社工或老師助弱勢群體

家長照顧子女，但聾人的下一代卻往往要成為父母與外界溝通橋樑，甚至負起部分照顧責任。皓文的母親是聾人，透過助聽器再加上對方口型才能理解話語，但疫情期間「人人戴口罩」，便難以口型接收他人的訊息。他坦言「細細個會唔開心，點解我媽媽聽唔到聲音。隨著年齡增長，我開始覺得呢個係一種使命，我需要照顧媽媽。」亦因為這份由小時候已滋長的使命感，在應屆文憑試考獲26分的皓文，將入讀中文大學地理與資源管理學系，未來冀考取社工或老師專業資格，幫助弱勢群體，回饋社會。

聾人子女是被照顧者亦是照顧者，因父母有很多生活上的事情都須依賴他們照顧。18歲的皓文指，母親先天聽障，佩戴助聽器後，仍需對方放大聲線再觀察口型才能理解說話；一些不能面對面的溝通，則要依賴皓文作中間人，他憶述「小時候，我幫媽媽(透過電話)預約覆診，診所職員聽到我把聲小朋友，初時會以為玩電話而唔相信我，預約過程每每碰壁。其後日子久了，亦因多次預約，診所人員知悉我家庭狀況，預約才變得簡單。」

疫情期間，因人人戴口罩，語音變得微弱，加上母親亦無法讀取口型，與陌生人溝通更困難。皓文須經常陪母親身旁責任更重。他坦言，小時候會因母親聽不到聲音而不開心，但隨年紀漸長，明白她亦身不由己，「照顧媽媽的使命感亦油然而生」。他續指，母親聽力不好，部分生活細節要他人幫助，但她同時樂於幫人，如有次看到一對母子在雨中極之狼狽，母親衝上前為他們撐傘。母親身教下，皓文逐漸變得更熱心助人，並盼大學畢業後，再獲取社工或老師專業資格，幫助弱勢群體。