母親的抉擇︰少女意外懷孕或有複雜家庭問題 需要更多支援

少男少女情竇初開，易出現在不安全性行為後意外懷孕。「母親的抉擇」引用數據指，香港每年有至少5,400宗意外懷孕個案，有呈年輕化趨勢，大部分是25歲以下，最低年齡僅13歲。組識於上一個財政年度接獲538宗相關電話諮詢，較2021/22財政年度的720宗降約25%，並為151名少女提供深入的輔導服務，讓12位懷孕少女入住家舍。「母親的抉擇」意外懷孕支援服務家舍舍監Romy認為，少女未婚懷孕只是表徵，背後或有家庭問題；家舍除為她們提供一個「安身」地方，更需要為她們提供其他支援。

Romy透露，近年曾照顧過一名來自單親家庭、13歲意外懷孕少女。因女童長居姊姊家中，母親工作忙碌，較少與女兒相見，至某日一起吃飯時察覺女兒「好似唔多妥」，堅持帶她見醫生後，才發現女兒已懷孕逾10周。經社署轉介到家舍時已懷孕13周，少女初時對家舍了解不深，所以「一粒聲唔出」，但有時卻因情緒不穩而在床上大哭，甚至有𠝹手等情況。家舍員工發現她懂煮飯，廚藝不俗，故每當發現她情緒低落時會「秤佢出嚟」，要她幫忙做飯、學習做糕點等，一方面分散注意力，另一方面要她發揮所長，建立自信。少女透過提升廚藝、與員工分享溝通，並獲家舍員工及其他少女讚賞後獲取成功感，進一步建立自信，其後她誕下嬰孩後獲家人支持下，嬰孩繼續由她照顧。

Romy指，現時該名少女透過烹飪賺取報酬自力更生，閑時仍會致電家舍，問候職員及分享生活。Romy坦言，少女未婚懷孕只是表徵，背後可能會有複雜家庭問題，如作息不定時，營養不良，近年因疫情問題，令處理意外懷孕少女的個案時，更加複雜。

推出宣傳短片 提高對意外懷孕少女關注

適逢國際婦女節，「母親的抉擇」聯同跨國廣告公司奧美及崔氏兄弟推出一段由全女性製作團隊創作的宣傳短片，並推出寵物角色「Backflip Kitten」社交帳號，提高社會對意外懷孕少女的關注度，讓意外懷孕少女知道自己仍有權利選擇，活出精彩人生。行政總裁艾利雅盼能透過少年喜愛的日本動漫風及社交媒體直接接觸12至16歲青少年，與他們進行對話，讓受眾對意外懷孕少女的心路歷程有更深入、更生動的體會，促進社會改變，打破意外懷孕帶來的惡性循環。