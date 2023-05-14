母親節｜截肢母親獲伊院助產士協助　單手重拾餵哺母乳信心

今日(14日)是母親節，常言母親往往會不惜一切為子女付出。一名30多歲的母親Cindy本身育有兩胎，在懷有第三胎前不幸因交通意外而要切除左手手腕，除肉體及精神上的傷痛外，亦直接影響到日常生活，包括未能用雙手扶抱嬰兒和如首兩胎般餵哺母乳。

伊利沙伯醫院在其社交網站專頁「伊院通 - 伊利沙伯醫院」表示，Cindy當時更一度打算放棄餵母乳，該院婦產科註冊助產士林小慧得知後遂與病房同事商量對策，希望協助Cindy克服困難繼續母乳餵哺。林小慧評估Cindy右手力量和左手剩餘能力後，發現情況未如想像般困難，初時她會在旁協助Cindy熟習單手動作餵母乳，而Cindy在掌握技巧後亦重拾手抱嬰兒的信心。

伊院產前講座分享餵母乳好處

林小慧又稱，病房同事之後更發明了「咕𠱸陣」，方便Cindy托著嬰兒。最終，Cindy在整個住院期間均以全人奶餵哺嬰兒，其家人亦非常支持，出院後由家人接手繼續協助。林小慧表示，母乳中的天然抗體可以加強小朋友的免疫力，「只要媽媽有餵人奶的意願，助產士一定會提供協助。」

作為全港首間「愛嬰醫院」，伊利沙伯醫院婦產科顧問護師黃思琦留意到，愈來愈多母親選擇餵人奶。醫院會安排「母乳姑娘」協助一眾媽媽，包括在產前講座分享母乳的好處及餵哺方法，亦會時刻在產後房協助媽媽餵哺母乳，以及透過母乳餵哺熱線及診所，跟進媽媽出院後情況。