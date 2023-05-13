母親節｜港鐵今明兩日「感謝日」車費半價　電車周日免費任搭

港鐵今日及明日母親節一連兩天再次舉行「感謝日」。(港鐵網圖)

港鐵指，5月13日和5月14日(母親節)一連兩天再次舉行「感謝日」，只要用八達通乘搭港鐵、輕鐵和港鐵巴士；或以車票二維碼乘搭港鐵重鐵網絡，便可享車費半價優惠。北上車程亦受惠，使用二維碼乘搭港鐵重鐵，包括來往羅湖及落馬洲站的車程，每程付費車程即自動享有50%車費扣減，惟需留意東鐵線頭等額外費、機場快線等除外。

來往羅湖及落馬洲站車程亦有份

港鐵早前宣布，於今年4月8日、4月9日、5月13日及5月14日舉行共4天的「感謝日」，只要用八達通乘搭港鐵、輕鐵和港鐵巴士；或以車票二維碼乘搭港鐵重鐵網絡，即有車費半價優惠，並會在這些「感謝日」會加開近700班車，讓乘客玩得更盡興。市民須留意：

使用八達通：優惠不適用於東鐵線頭等額外費、 機場快線及港鐵接駁巴士。優惠可與其他優惠同時使用， 折扣會被分開計算，惟總優惠金額不會高於該車程之車費。 扣減金額尾數少於一角，亦以一角計算

使用二維碼：優惠不適用於東鐵線頭等額外費及機場快線， 亦不可與其他車費折扣優惠同時使用。扣減金額尾數少於一角， 亦以一角計算

另外，為慶祝「國際家庭日」，家庭議會將於母親節當日(14日)舉辦「國際家庭日5‧14免費乘電車日」，市民當天可以免費乘搭所有電車路線，與家人一同暢遊港島，屆時將會同時推出「畢得鳥家庭」主題電車，推廣「家．信守一生」，即「守護家庭」及「關愛家人」的信息。