每年逾百萬珍禽異獸進口香港　近半面臨絕種　團體倡設「認可清單」限制入口

香港是全球珍禽異獸貿易的主要地之一，而寵物貿易有機會導致物種滅絕。ADM Capital Foundation(ADMCF)與世界自然基金會香港分會(WWF)日前就香港香港珍禽異獸寵物貿易進行調查，發現五成受訪者認同將珍禽異獸作寵物飼養會增加野生動物絕種風險，更有八成受訪者支持政府禁止特定種類的珍禽異獸寵物貿易。惟調查亦發現，只有5%受訪者了解寵物貿易的相關法例，團體建議政府加強公眾教育，以及訂立法例規管。

八成受訪市民撐禁指定珍禽異獸貿易

據ADMCF的數字顯示，2015年至2021年間，香港進口超過520萬隻珍禽異獸，當中包括爬行類、鳥類及哺乳類等，其中53%屬於「瀕臨滅絕」物種。此舉不但可引致物種滅絕，亦會引起潛在的公共健康問題。

WWF及ADMCF去年6月至7月期間進行「香港珍禽異獸寵物貿易調查」，以線上形式訪問了2957名市民，了解他們對寵物貿易的看法。結果顯示，有56%受訪者認為將珍禽異獸作為寵物飼養會增加野生動物絕種的風險，只有12%受訪者接受把受威脅物種作為寵物飼養。另外，有近九成受訪者認為，購買受威脅物種作寵物時，應該為購買者提供合法證明文件；而有八成市民支持政府禁止特定種類的珍禽異獸寵物貿易。不過，雖然不少受訪者贊成政府立刻規管，但調查亦顯示，只有5%受訪者表示熟悉香港對動物或寵物貿易的規管。