每年過千投訴涉部門權責爭議 有個案投訴逾年仍「調查中」

申訴專員公署完成主動調查政府土地樹木投訴，指2018年至去年10月期間，政府熱線1823每年平均接獲24,000萬宗樹木投訴；當中涉及部門權責爭議的，每年平均有約1,100宗，佔全年投訴3.3%至5.9%不等；惟每年皆有幾十宗個案，投訴人在超過3個月後才獲回覆。公署認為，樹木狀況存在變數，若部門因權責爭議而未適時處理個案，會帶來安全隱患，亦會令市民感到部門互相推卸責任。

部門無就樹木工作制定處理時限

公署調查亦發現，所有部門均無就樹木工作制定內部處理時限，亦無設數據庫備存完工日期。當中，地政總署在截至前年12月，以及截至去年3月，都分別有超過2,000宗積壓投訴待回覆，有投訴人在投訴一年後才獲回覆個案仍在調查中，公署認為存在嚴重延誤。雖然樹木辦去年下半年起加強督導地政總署，截至去年10月地政總署逾期回覆的投訴已大幅減至4宗，但公署指地政總署並未備存仍未完成清理的個案數目，期望署方利用電腦系統作為內部監察工具，跟進和分析投訴個案。

公署就樹木問題，向樹木辦提出8項建議，包括樹木辦應以個案時間作為原則介入，善用處理個案的經驗以減少部門爭議，督導監察相關部門遵從跨部門機制處理投訴轉介，以及指示部門及早安排聯合視察等。