每2港人1人小便後不用潔手液洗手　六成男士「洗咗等於無洗」

滴露調查發現，每兩名受訪港人更有1名小便後不用潔手液洗手。(資料圖片)

現代人重視健康，惟常言道：「禍從口入」，手部清潔絕不能忽視。有調查發現，有八成受訪港人不知80%細菌由手傳播，令人震驚，每兩名受訪港人更有1名小便後不用潔手液洗手，其中六成男士亦只會用水沖沖指尖或雙手。

利潔時旗下品牌滴露，上月在網上向300名18至65歲的市民收集一系列「關你手事」趣聞，結果發現八成受訪者不知80%細菌經由手部傳播，徒手進食零食，甚至藥物前，均不會先用潔手液洗手，變相「食藥變食菌」。

調查又發現，57%受訪港人小便後不用潔手液洗手，即每2個人就有1人，其中六成男士只會用水沖沖指尖或雙手，即「洗咗手」等於無洗，藉口包括「水太凍」、「對公廁潔手液無信心」、「忘記/懶惰」、「洗手很費時」及「貪方便」等，更有人說「洗手會洗走好運」及「如廁時雙手沒有碰到下體」，所以不用洗手。

逾六成曾因 伴侶不洗手令感情現暗湧

另外，調查亦指63%受訪港人曾因伴侶不洗手，令雙方感情出現暗湧，例如嫌棄對方並拒絕牽手、責罵對方、跟對方吵架、想跟對方分手或離婚等。