毒品暫存海底再安排潛水員打撈避發現 警檢4200萬懷疑可卡因拘3漢

販毒集團為逃避執法部門無所不用其極。集團成員將毒品偷運入境後，將毒品「石沉大海」方式儲存，之後再安排潛水員打撈上岸「出貨」。警方經情報分析和調查揭發案件，並於日前展開行動，檢獲潛水裝備和黑市值4,200萬元可卡因，拘捕3名男子，並正追緝兩名在逃人士。這是警方首次發現販毒集團利用近岸水域暫存毒品。

被捕的3名男子年齡介乎26至44歲，當中兩名報稱無業，另一名巴西籍男子以遊客身份抵港，獲准逗留至12月。3人將被控販運危險藥物罪和拒捕罪，今日在西九龍裁判法院提堂。警方根據調查，同案還有兩名涉案的外籍男子在逃，已被鎖定身份，正在追緝。