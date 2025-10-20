毒品暫存海底再安排潛水員打撈避發現 警檢4200萬懷疑可卡因拘3漢

販毒集團為逃避執法部門無所不用其極。集團成員將毒品偷運入境後，將毒品「石沉大海」方式儲存，之後再安排潛水員打撈上岸「出貨」。警方經情報分析和調查揭發案件，並於日前展開行動，檢獲潛水裝備和黑市值4,200萬元可卡因，拘捕3名男子，並正追緝兩名在逃人士。這是警方首次發現販毒集團利用近岸水域暫存毒品。
被捕的3名男子年齡介乎26至44歲，當中兩名報稱無業，另一名巴西籍男子以遊客身份抵港，獲准逗留至12月。3人將被控販運危險藥物罪和拒捕罪，今日在西九龍裁判法院提堂。警方根據調查，同案還有兩名涉案的外籍男子在逃，已被鎖定身份，正在追緝。
埋伏在附近的探員隨即採取行動，成功截停涉案私家車，並拘捕3名男子。期間，有人曾作反抗但被迅速制服。警方在車尾箱發現3大袋貨品中，共有69磚懷疑可卡因，全部用多層防水膠紙包裝，放在大型防水袋，涉案懷疑毒品市值逾4,200萬元。現場亦檢獲潛水裝備，包括氧氣樽、潛水衣、蛙鞋及水底推進器等，相信是供潛水員打撈毒品之用。據了解，今次儲存毒品位置，是距離岸邊約10米的海底。警方指一般人難以察覺，相信此舉亦可節省租倉儲存毒品的開支。
警方毒品調查科警司關駿軒指，上址晚上無照明系統，非常黑暗，將車駛至現場，一方面可躲避警方追查，二來方便將毒品直接運輸上岸，可直接上車。他強調今次行動成功阻截毒品流入本地市場，對販毒集團造成重大打擊。販毒集團利用潛水員打撈毒品，手法罕見，今次首次發現販毒集團利用近岸水域暫存毒品，再由潛水員打撈，企圖增加偵查難度。
警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判罰款5百萬元及終身監禁；警告不法之徒，無論採用任何新技術或手段，最終都難逃法網。