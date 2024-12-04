毒物禍害青少年!! 首10月錄90宗太空油案 按年激增10倍 警打擊網上販毒 檢近萬枚太空油煙彈

新興危險藥物「太空油」近來成為濫藥青少年的新寵兒。警方毒品調查科與各警區上月採行動，針對犯罪集團利用互聯網和社交媒體，販賣危險藥物，包括在青少年社交圈中興起、俗稱太空油的依托咪酯。行動共檢獲60公斤毒品，市值3,700萬元；包括近3公斤依托咪酯藥物，近10,000枚太空油煙彈。99人被捕，最細年僅12歲。警方又指，獲多間學校舉報有學生攜帶懷疑含有依托咪酯的電子煙回校，將與學校加強教育宣傳。

警方上月採取代號「沙鷗」的行動，針對透過互聯網和社交媒體販賣毒品和危險藥品的犯罪集團。行動合共偵破66單案件，拘99人，12人屬21歲以下，5人是學生，最細12歲；檢獲逾20公斤可卡因、14公斤冰毒，以及逾20公斤大麻。就依托咪酯方面，行動共檢獲1.7公斤液態依托咪酯、1.2公斤依托咪酯粉末，以及9,968枚太空油煙彈。毒品調查科高級警司陳江明指，檢獲的依托咪酯粉末和太空油，可額外製造約4,993枚太空油煙彈。警方又在一個卧底行動中，搗破一個加工和銷售太空油的販毒集團。

毒品調查科警司譚威信表示，該販毒販團操控一個太空油的處理中心，以及3個毒品儲存倉，集團分工仔細，由加工、儲存到派送均設「一條龍」服務。警方鎖定該販毒集團並採取連串行動，拘捕集團8名骨幹成員，年齡介乎22至48歲。行動中檢獲530克依托米脂粉末、1公升太空油、2,227枚太空油煙彈，3.8公斤其他危險藥物。檢獲的太空油和依托咪酯粉末可額外製造2,423枚太空油煙彈。他指，雖然太空油暫未被列為毒品，惟毒販會把太空油與其他毒品一同出售，故太空油與毒品無異。陳江明表示，去年錄得8宗太空油相關案件，拘9人，檢獲600克相關毒品；惟今年首10個月，已錄得90單，涉132人，29人為21歲以下，檢獲8公斤粉末。

社工：太空油便宜且感覺強烈吸引青少年

青協「青年違法防治中心」督導主任梁兆騏表示，去年僅錄得零星青少年吸食太空油的個案，但自今年6月起，相關個案開始增多，至今已錄得逾70宗，成為青少年群體的新興毒品。他表示，太空油興起的原因，包括價錢便宜，青少年負擔得起；且吸食後的感覺明顯，「快上快落」。加上太空油混在電子煙中吸食，煙彈無色無味且易於收藏，都是太空油受歡迎的原因。梁兆騏亦向記者播放了一段在網上流傳的吸食太空油後出現抽搐反應的片段，見該名男子全身不斷顫抖及抽搐。

曾有人因吸食太空油致死

香港中毒控制中心毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君表示，吸食太空油後會令人步履不穩、跌倒和失去知覺，一般5至10分鐘內回復。而吸食太空油會「吊癮」，長期濫用致產生耐藥性，難以戒掉。他指，曾有人因吸食太空油而失去知覺，遭盜竊或強姦的個案，甚至有人因此死亡。陳江明表示，最近接獲多間學校舉報，稱有學生攜帶懷疑含有依托咪酯的電子煙回校；警方正籌備新一輯關於太空油的教育宣傳短片，供學校擋放，當中過來人分享經歷，及專業人士提供的意見。