毒販免費旅遊 金錢利誘 剛成年男女涉運千萬元海洛英被捕

販毒集團以免費旅遊及金錢報酬利誘青年人，協助由外地運毒回港。警方聯同海關人員於香港國際機場拘捕兩名從泰國回港人士，在其行李搜出共14.3公斤懷疑海洛英及約4克懷疑大麻花，市值約1,100萬元。19歲及18歲男女涉販運危險藥物被捕，今日在西九龍裁判法院提堂。
兩名疑犯分別為19歲在香港土生土長的泰籍男子及1名18歲本地女學生，兩人的行李及背包藏有41磚共重約14.3公斤海洛英及4克大麻。
警方毒品調查科高級督察李俊岷昨交代案情，指經深入調查，相信有販毒集團近日安排成員到泰國接收毒品，並準備運返香港出售。警方上周五(17日)晚上聯同海關人員採取拘捕行動，在香港國際機場截查兩名剛從泰國回港的目標人士，並搜出該批毒品。
販毒是「無法回頭的機票」
警方初步調查相信，兩名剛成年男女被免費旅行及金錢報酬吸引，以身試法，協助毒販帶海洛英返港的同時，亦「順道」買大麻回港吸食。李俊岷指，他們收取的報酬不超過10萬元，警方正調查毒品流向，並呼籲年輕人勿輕信販毒集團的謊言，販毒要面對監禁，是一張「無法回頭的機票」。
警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款五百萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。另外，若任何人為未成年人獲取，或向未成年人供應或販運危險藥物，警方有權引用《危險藥物條例》第56A條向法庭申請對該人加重刑罰。