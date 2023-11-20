毒販免費旅遊 金錢利誘 剛成年男女涉運千萬元海洛英被捕

販毒集團以免費旅遊及金錢報酬利誘青年人，協助由外地運毒回港。警方聯同海關人員於香港國際機場拘捕兩名從泰國回港人士，在其行李搜出共14.3公斤懷疑海洛英及約4克懷疑大麻花，市值約1,100萬元。19歲及18歲男女涉販運危險藥物被捕，今日在西九龍裁判法院提堂。

兩名疑犯分別為19歲在香港土生土長的泰籍男子及1名18歲本地女學生，兩人的行李及背包藏有41磚共重約14.3公斤海洛英及4克大麻。