比亞迪 | 和諧汽車比亞迪陳列室進駐將軍澳 成和諧汽車香港第三間比亞迪陳列室 交車速度大幅提升

和諧汽車（3836.HK）聯同國產電動車製造商比亞迪（BYD），早於10月在沙田及西貢開設陳列室，方便市民選購及預約試車。早前（12月2日），第三間和諧汽車比亞迪陳列室於將軍澳正式開幕，亦是全港首間設於高級住宅區的比亞迪陳列室。連同將軍澳，目前比亞迪在港營運共八間陳列室，預料交車速度能大幅提升，令顧客趕在2024年3月31日「一換一」政策變更前成功取車。

開幕嘉賓陣容鼎盛 冀提供更優質產品及服務 開業活動當日，不少社會賢達均現身支持，當中包括中國和諧汽車控股董事會主席馮長革先生、BYD (H.K.) CO., LTD乘用車運營總監張景榮先生、香港著名影視明星、TVB總經理（節目內容營運）曾志偉先生、摩根大通亞太高級顧問、前摩根大通中國CEO黃國濱先生、香港特別行政區選舉委員會委員宋嘉桓太平紳士與智絡充電有限公司行政總裁李永生先生等。 張景榮先生致辭時表示，通過10年耕耘，比亞迪積極融入中國香港市場，目前在港銷售的三款新能源汽車受到很多香港消費者的喜愛，成為香港市民出行交通的一部分。未來，比亞迪將開設更多中國香港市場銷售和售後服務中心，為消費者提供更加卓越的產品和服務。

BYD (H.K.) CO., LTD乘用車運營總監張景榮先生致辭

至於，和諧新能源汽車（香港）比亞迪總經理Eddie Wong先生期望將軍澳陳列室能夠為客戶提供休閒時尚的汽車購買體驗。他續指，和諧汽車開設的三間比亞迪陳列室風格各有特色，務求為客戶創造優質的購車體驗，同時希望把比亞迪新能源汽車時尚風格帶給客戶。

和諧新能源汽車（香港）比亞迪總經理Eddie Wong先生致辭

曾志偉先生作為比亞迪汽車的資深用戶， 在現場也分享駕駛比亞迪汽車的感受。他大讚比亞迪汽車的操控非常人性化，任何駕駛者也很容易上手。他為中國有這麼好的汽車而感到自豪，推薦大家前來體驗比亞迪的產品和服務。

全港首間高級住宅區比亞迪陳列室 主打休閒時尚購車體驗 全新比亞迪將軍澳陳列室，位於唐俊街21號翩滙坊住宅區。臨近將軍澳海濱長廊，同時亦是市區內稀有的高級住宅所在地。作為比亞迪全港首個在高級住宅區設立的陳列室，期望能藉此貼近香港市民悅享自然的城市生活理念。 陳列室面積共5,000平方呎，外牆為落地玻璃，內設休閒區，兼有不同風格的獨立會客室和工作間，整體風格新派休閒。開放的空間給人優雅恬靜、舒適愉悅的家庭氛圍。附近居民海邊散步路過陳列室，可以在這裡小休片刻，放鬆休息。

和諧汽車已於10月10日同步開設了比亞迪沙田陳列室及西貢陳列室。有別於沙田店偏重城市潮流概念，西貢店休閒及外國風情，將軍澳店選址鄰近海邊的住宅區，故偏向有居住質感的生活品味路線。

和諧汽車各陳列室均有現貨 加快交車速度 將軍澳陳列室開業後，在和諧汽車三間陳列室購買汽車的顧客，取車速度將大幅提升。由於和諧汽車在港銷售的BYD ATTO 3及BYD SEAL車型均有現貨，故此顧客訂車後無須等待太久，即可辦理出牌手續。此外，和諧汽車一直持續優化內部物流流程，計劃在12月份交付一批現貨，爭取令更多顧客在2024年3月31日「一換一」政策變更前成功取車。