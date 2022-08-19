民主派初選案 法官撤報道限制 29被告認罪 下月起分批聆訊

民主派初選案昨早在西九龍裁判法院再訊。戴耀廷(小圖)等29人認罪。(資料圖片)

民主派初選案中，47人被控串謀顛覆國家政權，案件昨早在西九龍裁判法院再訊。裁判官羅德泉昨決定解除整個交付程序的報道限制。戴耀廷、黃之鋒、譚文豪、胡志偉等29名被告認罪；另外18名被告，包括梁國雄、林卓廷、何桂藍等擬不認罪，將交付高等法院原訟庭審訊。

47名民主派人士涉組織及參與初選，被控違反《港區國安法》，涉嫌串謀顛覆國家政權。其中4名被告何桂藍、袁嘉蔚、劉頴匡和吳政亨，早前申請解除交付程序的報道限制。因應前支聯會副主席鄒幸彤早前就限制報道申司法覆核獲判勝訴，《國安法》指定法官、裁判官羅德泉昨決定解除整個交付程序的報道限制。

47名被告中，當中29人擬認罪，包括戴耀廷、區諾軒等將於9月和11月分批進行案件管理聆訊。另外18人擬不認罪，包括梁國雄、黃碧雲等，將交付高等法院原訟庭審訊，由3名國安法指定法官組成審判庭審理。

47名被告被控於20年7月1日至21年1月7日一同串謀，旨在顛覆國家政權，即組織或參與民主派初選，按計劃在當選立法會議員後濫用職權，蓄意不履行職責，控制議會，癱瘓政府運作，令行政長官辭職。控方案情長近150頁，詳列各被告在被選案的角色、行為和公開言行。案情提及，戴耀廷於2019年12月提出「真攬炒十步」，最終目的是要引發香港血腥鎮壓，並遊說外國對中央及香港實施政治和經濟制裁，明顯企圖顛覆國家政權。

案情又提到，戴耀廷揚言取得35個立法會議席後，可不問內容否決財政預算案，繼而強迫政府解散立法會，癱瘓政府運作，迫令行政長官辭職。而為確保不會分散票源，戴耀廷、區諾軒、趙家賢等舉辦民主派初選，逾40被告則明知有關意圖下參與初選。