民主黨下月改選和決議下調中委人數下限 羅健熙：會競逐連任

民主黨下月3日將舉行特別會員大會及周年大會，選出新一屆領導層。現任主席羅健熙今日（4日）接受電台訪問時表示，會競逐連任，他指自己第一次選主席時，並非只是打算做兩年，希望有長時間的承擔，對自己和黨友都負責任。正被控非法集結罪的羅健熙，本月底將有裁決，他表示一旦被判入獄，可由副主席代理職務，而民主黨2個副主席職位目前出缺，選舉後情況反而會更明朗。



羅健熙又指，今次大會亦決議將中委會人數下限，由15人下調至10人，他形容是因應最新形勢的「防風措施」，希望可以減少有風險的人。大會亦會決議調整中委會的法定人數，由8人改為中委會人數的一半。被問到黨員參選的意願，羅健熙認為大家正抱觀望態度，但認為黨內仍有人願意承擔職務。