民主黨傳將商討解散與否　羅健熙指明日會開會討論未來路向

民主黨有傳將商討解散與否，黨主席羅健熙確認中央委員會明日會開會，議程包括討論未來路向，但無正面回應是否商討解散，只強調今次的討論是不設限制，如果有甚麼決定都會按黨章處理，強調民主黨仍然很努力做事及為香港發聲，但坦言不能逃避討論未來路向。



民主黨今日舉行記者會公布對月尾財政預算案的建議，會上有記者問到有消息傳出民主黨將討論解散一事。羅健熙表示，有待明晚中委會有更多討論，才能向外發放更多資訊，他說現階段沒有個人意見，亦不能代表中委會說明天一定會有甚麼決定。民主黨在去年12月完成換屆，相隔不久卻討論黨內未來路向，為何在此時重提解散，是否受到壓力等，羅健熙說明白大家會有疑惑，惟現階段不能交代太多，在明日開會後再作交代。他又說自己沒有包袱，如果有這樣的一天來臨亦只能面對。他強調民主黨的重大決定都需要經過中委會，之後再交由會員大會表決。

民主黨中委吳永輝表示現時未能回答更多答案，解散與否涉及重大決定，是有規章制度處理，不止是中委會決定，形容「一定有一個步驟。」

民主黨議席清零 民主黨現時無立法會及區議會議席，令到民主黨不但欠缺議政空間，亦令財政資源緊絀。至於是否受到政治壓力、有否「中間人」傳話着民主黨停運、是否出現財政問題，羅健熙均拒絕回應。被問到是否有中委辭職，他說沒收到有人請辭。 民主黨前副主席李華明指不知道情況，但希望民主黨可以繼續存在，「如果民主黨解散，一國兩制怎走下去？如何求同存異？」

建議問責官員及月入逾15萬公務員減薪 至於財政預算案的建議，民主黨建議問責官員、行政會議成員、立法會議員，及月入超過15萬元的高級公務員減薪，其他公務員則應凍薪，同時凍結公務員編制、停止開設編外職位、退休後服務合約計劃也應節制；檢討及精簡政府及公務員架構，削減編制及冗員。 曾經是本港議會內的第一大黨 創黨逾30年的民主黨前身為港同盟，1994年10月與「匯點」合併成民主黨，曾是本港議會內的第一大黨，但近年多名核心成員被捕判監，加上議員辭職和被DQ，「完善」後的區議會選舉未能獲得足夠提名入閘，令民主黨在議會中的議席為零。該黨近年的晚宴及競投年宵攤位等活動，均遇到場地「意外」未能舉辦或被DQ。