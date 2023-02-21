民主黨春茗再次無法舉行　羅健熙：為何會這麼巧合？

民主黨原定今晚(21日)在葵涌一間酒樓舉行春茗，惟在活動開始前兩小時突接獲通知，因酒樓有突發工程而無法提供場地，令該黨春茗再次無法舉行。據悉，民主黨為確保活動能順利舉行，早已決定將地點和時間保密，打算傍晚才通知出席者。

酒家門外告示：煤氣失靈

涉事酒樓「名門讌客」下午在店外張貼告示指，「由於廚房抽風系統故障導致煤氣失靈」，今日晚市暫停，而燒味外賣則可如常營業至晚上8時。民主黨去年7月原定在尖沙咀ClubOne舉辦年度宴會，惟兩日前接獲通知，以商場附近陸續有染疫群組為由，需要關門清潔而未能營業。

民主黨主席羅健熙對再次無法如期舉行春茗晚宴感到十分遺憾，表示原打算在新型肺炎疫情結束、社會復常時，舉行聚餐交流聯誼，沒料到簡單聚餐也遇上這樣多的巧合和困難。他指，社會各方都應思考「為何會這麼巧合？為何會有這樣的氣氛？這樣的氣氛對社會有甚麼益處？」

「搞到餐廳係咁壞嘢都唔好意思」

羅健熙又透露，之前尋找場地舉行春茗已經有一定困難，包括上月被原定已承辦的酒店推卻生意，後來即使有另一酒店願意承接晚宴，卻在兩日前(19日)突然單方面宣告要緊急維修，最後今日的酒樓再次突然表示無法提供場地，「都係食餐飯啫，搞到啲餐廳係咁壞嘢都唔好意思。」他又稱，感謝已購買門票準備出席晚宴的黨友及街坊，民主黨會盡快另覓場地補辦春茗。