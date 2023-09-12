民主黨晚宴接連被取消　李華明：有股力量要「陰乾」民主黨

民主黨籌款晚宴接連因場地問題而取消，創黨成員、前立法會議員李華明在報章撰文指，十多年來，民主黨一直在酒店或酒樓舉辦一年一度的籌款晚宴，從來沒發生任何問題。可是從去年7月至本月，合共6次預訂場地，全部被臨時取消。黨內核心人員向他透露，這些場地負責人原本是十分高興在夜市低迷之下，可以有20多圍酒席的生意，滿懷高興收下訂金，惟最後要「回水」給民主黨，更有個別場地要付出1倍訂金作為違約處罰。

李華明指部分場地負責人知道活動是民主黨的籌款晚宴，而民主黨只是在臨近舉辦晚宴日子才公布場地資料，但最後也在極短時間被通知要取消活動，估計這些食肆負責人受到莫大壓力，不得不取消交易。李華明又提及最近民建聯臨時把籌款晚宴改期，大家清楚是天氣問題，但民主黨晚宴的取消可說是死因不明。他表示這個怪現象，在香港是前所未有，民主黨不是非法社團，也沒有收到政府警告，只可以歸納出一個原因，就是有一股力量要把民主黨「陰乾」。