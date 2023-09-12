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2023-09-12 17:28:05

民主黨晚宴接連被取消　李華明：有股力量要「陰乾」民主黨

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民主黨晚宴接連被取消 李華明：有股力量要「陰乾」民主黨(資料圖片)

民主黨晚宴接連被取消 李華明：有股力量要「陰乾」民主黨(資料圖片)

民主黨籌款晚宴接連因場地問題而取消，創黨成員、前立法會議員李華明在報章撰文指，十多年來，民主黨一直在酒店或酒樓舉辦一年一度的籌款晚宴，從來沒發生任何問題。可是從去年7月至本月，合共6次預訂場地，全部被臨時取消。黨內核心人員向他透露，這些場地負責人原本是十分高興在夜市低迷之下，可以有20多圍酒席的生意，滿懷高興收下訂金，惟最後要「回水」給民主黨，更有個別場地要付出1倍訂金作為違約處罰。

李華明指部分場地負責人知道活動是民主黨的籌款晚宴，而民主黨只是在臨近舉辦晚宴日子才公布場地資料，但最後也在極短時間被通知要取消活動，估計這些食肆負責人受到莫大壓力，不得不取消交易。李華明又提及最近民建聯臨時把籌款晚宴改期，大家清楚是天氣問題，但民主黨晚宴的取消可說是死因不明。他表示這個怪現象，在香港是前所未有，民主黨不是非法社團，也沒有收到政府警告，只可以歸納出一個原因，就是有一股力量要把民主黨「陰乾」。

民主黨晚宴接連被取消　李華明：有股力量要「陰乾」民主黨(資料圖片) 民主黨晚宴接連被取消　李華明：有股力量要「陰乾」民主黨(資料圖片) 民主黨晚宴接連被取消　李華明：有股力量要「陰乾」民主黨(資料圖片) 民主黨主席羅健熙(資料圖片)

李華明：建制派阻撓民主黨參選

李華明分析指，民主黨作為泛民中僅存較大的政黨，最近表示要籌款支持黨員參與區議會選舉，建制中人不希望在選區內跟唯一的泛民對手競爭，除了不給予提名，更阻撓籌款計劃。若結果民主黨不能參選，清一色的區議會指日可待。

李華明猜測，令民主黨籌款晚宴取消並非來自中央的指示，領導對民主黨的去或留應該仍未有很清晰的看法。但有提名權的人絕對不敢貿然提名民主黨成員參選，他們要了解中央的心思才能提名非建制派參選人。而特區政府只會視乎中央對民主黨的看法，才會定下立場。

李華明：不相信民主黨是反中亂港分子

李華明表示，作為民主黨創黨成員，不相信民主黨是反中亂港分子。他指支持民主黨的市民，不會一下子消失殆盡，香港在一國兩制下應可包容不同聲音。如果非建制派政黨連籌款晚宴也不能舉辦，肯定不是健康現象。

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