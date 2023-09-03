民主黨晚宴轉場郵輪碼頭再告吹　引述酒樓稱玻璃現裂痕要維修

民主黨明晚(4日)原定在啟德郵輪碼頭宴會中心舉行晚宴，惟活動前一日、即今日(3日)收到酒樓通知指，宴會廳有玻璃受到颱風蘇拉吹襲後出現裂痕，因此要暫停營業維修，不能提供場地。民主黨自去年起屢次舉辦晚宴不成功，主席羅健熙今日宣布，短期內將不會再舉辦晚宴，形容該黨已因籌辦晚宴「搞到好攰」。
原定尖沙咀馬哥孛羅香港酒店舉辦
今年民主黨定於明日在九龍倉集團旗下的尖沙咀馬哥孛羅香港酒店，以「Stay」(留下)為主題舉行籌款晚宴，惟舉行前兩日宣布「因為場地問題」，晚宴將移師啟德郵輪碼頭舉行，詎料最終仍要取消。
羅健熙透露，自與不同食肆接洽以來對方一直知悉預訂一方是民主黨，與食肆商討晚宴流程和細節時亦非常配合，及至舉行前夕才以「奇怪原因或不提供任何原因」取消宴會，認為事件十分罕見，又相信大家都不會認為屬偶然事件，「好可能受到外來壓力而放棄。」
民主黨短期不擬再辦晚宴
由去年至今，民主黨已多次計劃舉行晚宴，可惜最終分別因酒家附近有新型肺炎確診個案、廚房煤氣故障和要緊急維修等原因，被迫取消。羅健熙稱，民主黨已經就晚宴事情「搞到好攰」，決定短期內也不會再舉行晚宴，「希望等一等再嚟過」，又指未有與酒樓商討補回晚宴，直言無謂強人所難。
回應建制批評：民主黨向來以港人利益出發
前年曾批評港隊羽毛球代表伍家朗身穿全黑球衣出戰東京奧運的青年民建聯副主席穆家駿，近日在報章撰文稱民主黨屢辦籌款晚宴接連失敗絕非偶然，質疑晚宴「很可能成為民主黨繼續隱性宣揚、散播違法抗爭信息的平台」，又形容民主黨「自甘墮落」。
羅健熙回應稱，民主黨做事從來以港人利益出發、光明磊落，創黨以來均推動一國兩制成功實踐，但亦從不掩飾民主黨與中央政府及香港政府對一國兩制如何落實有不同意見。
改制後的區議會選舉今年12月舉行，羅健熙被問到事件會否影響該黨參加區議會的決定、反映該黨空間再度收窄時，直言民主黨政治空間一直都窄，從來對「入閘」都沒有把握，重申黨作出任何決定時，都不會因一件事而改變。