民主黨晚宴轉場郵輪碼頭再告吹　引述酒樓稱玻璃現裂痕要維修

民主黨原定在啟德郵輪碼頭宴會中心舉行的晚宴，最終亦被迫取消。(資料圖片／陳奕釗攝)

民主黨明晚(4日)原定在啟德郵輪碼頭宴會中心舉行晚宴，惟活動前一日、即今日(3日)收到酒樓通知指，宴會廳有玻璃受到颱風蘇拉吹襲後出現裂痕，因此要暫停營業維修，不能提供場地。民主黨自去年起屢次舉辦晚宴不成功，主席羅健熙今日宣布，短期內將不會再舉辦晚宴，形容該黨已因籌辦晚宴「搞到好攰」。

原定尖沙咀馬哥孛羅香港酒店舉辦

今年民主黨定於明日在九龍倉集團旗下的尖沙咀馬哥孛羅香港酒店，以「Stay」(留下)為主題舉行籌款晚宴，惟舉行前兩日宣布「因為場地問題」，晚宴將移師啟德郵輪碼頭舉行，詎料最終仍要取消。

羅健熙透露，自與不同食肆接洽以來對方一直知悉預訂一方是民主黨，與食肆商討晚宴流程和細節時亦非常配合，及至舉行前夕才以「奇怪原因或不提供任何原因」取消宴會，認為事件十分罕見，又相信大家都不會認為屬偶然事件，「好可能受到外來壓力而放棄。」