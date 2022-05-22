民主黨會向新政府遞意見書　羅健熙：首要應重建市民信任

候任特首李家超過去一周分批會見不同政黨立法會議員，包括民建聯、新民黨、工聯會和新思維等，但未有派員參與今屆立法會的民主黨，暫仍未接獲李家超邀請見面。民主黨主席羅健熙稱，仍會向新政府遞交意見書，認為新一屆政府的首要工作，是重建市民信任和處理疫情後的問題。

羅健熙接受一個電視節目專訪時，表示大眾會看到政府是否願意行多一步，吸納不同聲音和意見，而非無視反對聲音或「非我族類」的意見。他指，如認為市民有這種想法，民主黨將盡所能向新任政府表達意見，至於是否屬「釋出善意」則有待各方自行演繹。他認為，新任政府首要應重建與市民的關係，讓他們可信任政府的政策，同時要做好疫情過後的工作，讓社會復原。

未見拒參選區議會的原因

民主黨上周舉行集思會，與黨員商討未來發展方向。羅健熙當日會後曾稱，要先摸索與新一屆政府的關係，才可判斷日後會否派員參選立法會。他重申，不派員參與今屆立法會選舉屬單次決定、「係嗰次選舉嘅事」，往後亦不會因今屆沒有人參與就排除參選。

區議會選舉方面，羅健熙指在現行的制度下，看不到為何需要穾然從參選區議會改為不參選。民主黨年底改選領導層，他稱為減低風險，中委人數會減至10至12人，如無意外他亦會爭取連任。